Státní zástupce obžaloval jednoho člověka za krácení daně v kauze Pražské plynárenské

Hokejový obránce Adam Polášek opouští Spartu a míří do finského klubu Tappara Tampere. Do pražského celku se vrátil osmadvacetiletý účastník olympijských her v Pchjongčchangu i mistrovství světa v Dánsku z roku 2018 před sezonou po třech letech strávených v KHL v Novosibirsku, Soči a Nižněkamsku. Polášek měl v ročním kontraktu klauzuli, která mu umožňovala do 10. ledna v případě zajímavé zahraniční nabídky odejít.