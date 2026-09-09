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Domácí

Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě

ČTK
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Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Uvedla to ve středu Česká televize (ČT) s odvoláním na mosteckého okresního státního zástupce Jakuba Procházka.

Kriminalita, zatčení, zadržení, pouta, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: iStockphoto
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Obžalované žalobce viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár způsobil pád plynového topidla loni v lednu, v souvislosti s ním zemřelo sedm lidí a deset se zranilo. Podle trestního zákoníku může obviněným v případě odsouzení hrozit až deset let za mřížemi, uvedla ČT.

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Obžaloba na dvě fyzické osoby byla podána k Okresnímu soudu v Mostě ve středu. Jména obviněných ani návrh trestu státní zástupce nezveřejnil. Policejní vyšetřovatel dříve navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala.

Při požáru v noci na 12. ledna 2025 zemřelo šest lidí. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze hospitalizovala šest pacientů se závažnými popáleninami. Jedna žena zranění v noci na 15. ledna podlehla.

Hasiči po tragédii začali s rozsáhlými kontrolami restaurací. Kontrolovali je také úředníci stavebního a živnostenského odboru. Stavební úřad v Mostě uložil pokutu 20 tisíc korun za černou stavbu, zahrádka před restaurací U Kojota nebyla zkolaudovaná. Zásadním porušením bylo umístění topidel do nezkolaudované terasy, uvedla už dříve policie.

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Bylo to i v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob propan-butanu v restauraci, uvedla policie.

Samotná restaurace U Kojota platnou kolaudaci měla. Město Most rozdělilo pozůstalým po obětech tragického požáru v restauraci a lidem, kteří se zranili, dva miliony korun.

Co do počtu obětí šlo o šestý nejtragičtější požár v ČR od roku 1990.

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