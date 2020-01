Státní zástupce obžaloval muže, který schvaloval smrt českých vojáků v Afghánistánu

Hokejový klub Verva Litvínov dostal od ředitele extraligy Josefa Řezníčka pokutu 10.000 korun za výroky útočníka Richarda Jarůška na adresu rozhodčích po sobotním zápase proti Spartě pod širým nebem v Drážďanech. Stejnou pokutu obdrželi Rytíři Kladno, protože útočník Petr Vampola nastoupil v neděli na ledě Pardubic bez jmenovky na dresu už potřetí v sezoně, zatímco výjimka platí jen na dvě utkání.

Jarůšek si po porážce 2:3 se Spartou stěžoval, že na něj rozhodčí v 34. minutě neodpískali faul. "Asi jsem tam narazil na horní tyč podle názoru rozhodčích sám… Dal jsem to při nájezdu do tyčky, připravoval jsem se na dorážku, ale najednou přišla hrazda a skončil jsem na tyčce já sám. Myslím si, že měl následovat minimálně menší trest, ale rozhodčí mlčel. Nechápu to," řekl Jarůšek po utkání na fotbalovém stadionu Dynama Drážďany, které se hrálo před rekordní extraligovou návštěvou 32.009 diváků.

Duel řídili jako hlavní sudí Pavel Hodek a Robin Šír. Řezníček si podle tiskové zprávy vyžádal i stanovisko komise rozhodčích, která dospěla k závěru, že sudí postupovali při posouzení zákroku správně.

Vampola se stal druhým hráčem Kladna, který nastoupil bez jmenovky třikrát v sezoně, takže klub musel zaplatit pokutu. V polovině listopadu se to nováčkovi extraligy stalo v případě útočníka Vítězslava Bílka.