Státní zástupce navrhl vazbu pro všechny obviněné v kauze skládky Celio

Domovní fond v Česku se rozrůstá. Za posledních deset let se zvětšil o devět procent. Přibylo 195 tisíc domů. Celkem jich je víc než 2,35 milionu. Nejvíc se stavělo a rekonstruovalo ve Středočeském kraji. Každý osmý dům tu vyrostl po roce 2011. Naopak nejmenší podíl nových domů má Královéhradecký kraj. Z posledního desetiletí pochází každý čtrnáctý. Ukázaly to první výsledky loňského sčítání, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Cenzus, který se opakuje každých deset let, se konal loni na jaře. Údaje jsou k 27. březnu.

"Devět procent domovního fondu bylo postaveno v posledním desetiletí mezi sčítáními. Zhruba každý čtvrtý dům byl postaven před rokem 1946," upřesnil gestor sčítání Robert Šanda.

Nejpočetnější domovní fond má Středočeský kraj. Stojí v něm téměř každý šestý dům z republiky. Celkem jich je skoro 404 tisíc. Za posledních 30 let jich tu přibylo nejvíc, a to o 40 procent. Druhý nejrychlejší nárůst byl od roku 1991 v Karlovarském kraji, a to o 32 procent. I tak má tento kraj domů nejméně, a to 49 300. Od počátku 90. let se fond naopak rozrostl nejméně ve Zlínském kraji, a to o necelých 16 procent. Celkem v zemi přibylo od roku 1991 více než 484 tisíc domů. Představuje to pětinu domovního fondu.