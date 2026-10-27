Státní vyznamenání ve středu od Pavla obdrží 51 osobností, o tři více než loni

Státní vyznamenání ve středu od prezidenta Petra Pavla obdrží 51 osobností, o tři více než loni, kdy bylo vyznamenaných 48. V úterý to potvrdila prezidentská kancelář. Vyznamenání Pavel předá na Den vzniku samostatného československého státu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje.
V roce 2024 Pavel udělil 56 vyznamenání, při svém prvním předávání státních vyznamenání v roce 2023 ocenil 62 lidí.
Prezident v úterý České televizi řekl, že každý rok se sejde kolem 900 návrhů na vyznamenání, a vybírat z nich je tak složité. "Když si je pročítám, tak kdyby to bylo jenom na mně, tak bych nejradši dal vyznamenání většině z nich, což se ale zrealizovat nedá," podotkl.
Na slavnostní večer k udílení státních vyznamenání obdrželo letos stejně jako loni pozvánku zhruba 2000 lidí, přímo do Vladislavského sálu se jich vejde asi 640, řekl v úterý České televizi vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina.
Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Při posledním předávání vyznamenání ve funkci vybočil oceněním 78 mužů a žen ze svého obvyklého počtu zhruba 40 vyznamenaných.
Václav Klaus během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.
Václav Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal téměř 90 osobností, za což ho kritizoval tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a nástupce ve funkci prezidenta Klaus.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Okamura vtáhl premiéra do své hry. Přitom ČT je Babišova už dlouho
Slavia ukončila neobvyklou černou sérii. Proti Zbrojovce zářil Suleiman
Fotbalisté Slavie postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V osmifinále porazili Zbrojovku Brno 4:0 a ukončili sérii čtyř soutěžních zápasů bez výhry.
Nejvíc hlasů v Izraeli získal Netanjahu, říká průzkum. Opozice je ale celkově silnější
Nejvíce mandátů v dnešních parlamentních volbách v Izraeli získala podle odhadů strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Podle agentury Reuters to ukazují průzkumy u volebních místností, které pořídily dvě televizní stanice.
"Nějakou dobu to ve mně zrálo“. ANO přišlo o poslance, David Pražák opouští Babišovo hnutí
Poslanec David Pražák se rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO. Ve Sněmovně zůstane nezařazeným poslancem. Uvedl to v úterý na facebooku. Důvod odchodu nesdělil. Jeho vyjádření i vyjádření vedení ANO ČTK shání. Nynější vládní koalice získala ve volbách ve dvousetčlenné dolní komoře 108 křesel, Pražákovým odchodem tedy většinu neztrácí.
Další selhání Pardubic, srazil je Litvínov. Kladno smetlo Spartu a už stíhá giganty
Pardubice v 15. kole hokejové extraligy prohrály s Litvínovem 2:3. Obhájce titulu padl přes vedení 2:0 po první části potřetí v řadě, obrat dokonal David Kaše. Kladno si poradilo se Spartou jednoznačně 5:1. Rytíři vyhráli počtvrté za sebou a jsou třetí, Pražané neuspěli potřetí z posledních čtyř utkání.
Volební účast v Izraeli výrazně roste. Netanjahu obvinil oponenty z pokusu ukrást volby
Dvě hodiny před koncem úterních izraelských parlamentních voleb odevzdalo svůj hlas přes 74 procent voličů. Uvedla to ústřední volební komise. Účast je tak o zhruba čtyři procentní body vyšší než byla celková účast ve volbách v roce 2022, kdy hlasovalo 70,6 procenta voličů. Volební místnosti se v úterý uzavřou ve 21:00 SEČ.