Státní hrady a zámky se v neděli znovu otevřou zdarma, nutná je on-line rezervace

Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se v neděli podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas či okruh.
Do akce se zapojují téměř všechny památky ve správě NPÚ. Nejvíce, 15, jich je v Jihomoravském kraji. V Praze budou zdarma přístupné jen zahrady pod Pražským hradem. Invalidovna, kterou má také ve správě NPÚ, je od srpna uzavřena kvůli rekonstrukci. O bezplatné vstupenky byl velký zájem, většina je již rezervována.
V srpnu, kdy mohli lidé bezplatný vstup využít poprvé, zavítalo například na zámek a hrad Bečov na Karlovarsku asi 1400 lidí, což je dvojnásobek běžné návštěvnosti. Na zámek Zákupy na Českolipsku zavítalo asi o třetinu návštěvníků víc.
Volné vstupy navazují na jarní pilotní projekt ministerstva kultury, kdy se o nedělích bezplatně zpřístupňovala vybraná státní muzea a galerie. Projekt pokračuje i na podzim každou první neděli v měsíci. Bezplatné návštěvy státních hradů a zámků plánuje ministerstvo také příští rok.
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