Statisíce od státu měsíčně: kdo si loni vydělal nejvíc. První místo překvapí

Vysoké platy a ještě větší odměny. Zaměstnanci ve veřejné správě sice mají platy podle tabulek, mnoho z nich je však přesahuje. Například ředitel České pošty si za loňský rok vydělal téměř sedm milionů korun. Datová redakce Aktuálně.cz přináší přehledný seznam nejvyšších platů na základě nejnovějších dat organizace Hlídač státu.
Měsíční plat tři čtvrtě milionu korun a ještě dvakrát větší mimořádná odměna. Dnes už bývalý ředitel nemocnice v Kadani Petr Hossner si během osmi let zvýšil plat až na 750 tisíc korun měsíčně. Bral tak víc než ředitelé nemocnic i ve větších městech, včetně fakultních nemocnic v Praze nebo v Brně. Velkou část jeho výdělku tvořily roční odměny - v roce 2023 dostal mimořádnou odměnu ve výši 200 procent roční mzdy, tedy téměř šest milionů korun.
Podobně zarážející nepoměry lze nalézt nejen ve zdravotnictví. Nejvyšší příjmy ve veřejné sféře často závisí právě na systému mimořádných odměn. Ty někdy mohou tvořit i více než polovinu celkového platu zaměstnance. Ukazují to data projektu Hlídač státu, který si vyžádal informace o hrubých platech 538 veřejných organizací, z nichž je 468 poskytlo. Datová redakce Aktuálně.cz z nich sestavila platový žebříček lidí, kteří ve veřejné správě pracovali celý loňský rok na plný úvazek.
Konec nejlépe placených šéfů ve zdravotnictví
Loni si na poli zdravotnictví nejvíce vydělal právě odstupující ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek. Za rok si přišel téměř na sedm milionů korun, což odpovídá hrubému měsíčnímu příjmu 576 tisíc měsíčně.
Druhý nejvyšší plat dostával generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR David Kostka. Ten také ve funkci končí a od příštího měsíce ho ve funkci nahradí Ondřej Felix. Pokud by dostával stejný plat jako jeho předchůdce, mohl by očekávat roční hrubou mzdu pohybující se okolo tří milionů korun a k tomu služební auto. Také u Kostky sehrály značnou roli odměny, celkový příjem mu navýšily téměř o polovinu.
V rámci fakultních nemocnic si nejvíce vydělal dnes už také bývalý ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Následuje ho dlouholetý vedoucí Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek a dále Jan Kvaček, který po necelých osmi letech letos skončil v pozici ředitele Fakultní nemocnice Bulovka. Celkově však v seznamu nejvyšších 20 platů ve zdravotnictví figurují především vedoucí pracovníci a náměstci ředitele ve VZP.
Do dalších let by si ale měli polepšit i řadoví lékaři, zubaři a další zdravotníci pracující ve státních zařízeních, protože se jim díky valorizaci tarifních tabulek od 1. dubna zvýšily platy. Lékařům a zubařům o dvě procenta, zdravotním sestrám a nelékařskému zdravotnickému personálu o pět procent.
Soudíme za šesticiferné platy
V rámci justice si k nejvíce penězům přišel jeden ze soudců působících na Krajském soudu v Plzni. Až za ním následuje předseda Ústavního soudu Josef Baxa s výdělkem 423 tisíc měsíčně včetně možnosti využití služebního bytu a osobního auta s řidičem. Trojici nejlépe placených soudců uzavírá předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, který se specializuje na trestní právo. Vydělal si 390 tisíc měsíčně, a to i bez jakýchkoliv mimořádných odměn.
V horní části žebříčku se nejčastěji umisťovali soudci z Ústavního soudu, přičemž převažující část z nich měla stejně jako předseda k dispozici také služební auto a byt. Zároveň rovněž většina dostávala rovný plat, a to 305 400 korun měsíčně. Soudců je v Česku kolem 3000 a na jejich platy je na tento rok vyčleněno zhruba 6,8 miliardy korun.
Ministryně s nižším platem než její podřízený
Na ministerstvech se nejlepší platy pohybují v řádu nižších stovek tisíc měsíčně, přičemž nejvyšší měsíční výdělek byl 273 tisíc korun. Dosáhli ho ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), kteří zároveň fungovali i jako místopředsedové vlády a byli ve funkci do 15. prosince loňského roku. Třetího nejvyššího výdělku dosáhl podřízený na ministerstvu obrany, přičemž Jana Černochová (ODS) se umístila až za ním.
Základní měsíční mzda ministrů měla letos podle platového zákonu vzrůst o více než deset tisíc korun na částku 219 300 korun, vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ale podala návrh na zmrazení platů politiků. To by ovlivnilo i zaměstnance ministerstev. Platy by tak měly být od 1. července na dalších pět let stejné. Výpočet by měl vycházet z platové základny 2026.
Brněnské školy štědřejší než pražské
V celé oblasti veřejného školství se mezi nejlépe placenými zaměstnanci průměrná výše výdělku pohybovala okolo 242 tisíc měsíčně. Nejvyššího platu dosáhl děkan Univerzity Karlovy, a to ve výši 372 tisíc korun měsíčně. Celkově jsou nejvíce placení vedoucí pracovníci Vysokého učení technického v Brně, přičemž druhého nejvyššího platu v sektoru školství dosáhl jeden z univerzitních prorektorů.
Také na třetím místě figuruje Brno, a to konkrétně rektor brněnské Masarykovy univerzity Martin Bareš, který si vydělal i díky odměnám 334 tisíc korun za měsíc. Odměny dle dat Hlídače státu dostal za výkon a podíl na výsledcích hospodaření. Podle vývoje výnosů a nákladů je totiž univerzita v plusu za celou dobu jeho vedení, tedy od roku 2019. Poslední dostupná výroční zpráva ukazuje, že v roce 2024 zaznamenala instituce zisk po zdanění ve výši 78 milionů korun.
Nenápadní rekordmani
Výplatní pásky ředitelů nemocnic, ministrů a rektorů ovšem blednou v porovnání s příjmem generálního ředitele podniku Lesy ČR Daliborem Šafaříkem, který si měsíčně vydělal téměř 700 tisíc korun. Oproti předchozímu roku si tak polepšil zhruba o čtvrtinu. Odměny a osobní ohodnocení tvořily více než polovinu jeho příjmu, a to celkem 4,5 milionu za rok. Právě Šafařík měl nejvyšší odměny z celé veřejné správy.
Nadprůměrného výdělku dosáhl i generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán, a to navzdory tomu, že podnik za loňský rok očekává ztrátu téměř 400 milionů korun. Štěpán si měsíčně vydělal 577 tisíc, o plných 56 procent více než v předchozím roce. Letos v lednu ho však ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) odvolal z funkce. „Česká pošta dlouhodobě prochází komplikovaným obdobím a potýká se se špatnými hospodářskými výsledky. Má představa je, že Česká pošta projde zásadní transformací,“ odůvodnil ministr své rozhodnutí.
Vysoký plat měl také dlouholetý generální ředitel Řízení letového provozu ČR Jan Klas, jehož roční plat bez odměn představuje rovné čtyři miliony korun. Po započtení mimořádných odměn dosáhl na částku 532 tisíc korun měsíčně. Dále se v žebříčku umístili vysoce postavení zaměstnanci nebo ředitelé podniků, jako jsou Povodí Vltavy, Povodí Labe, Ředitelství silnic a dálnic, Budějovický Budvar, Pražské služby nebo Česká televize.
V roce 2024 byl nejlépe placeným manažerem veřejné správy guvernér České národní banky Aleš Michl, vydělal si 746 tisíc měsíčně. V přehledech za rok 2025 chybí, protože banka data o platech a odměnách do požadovaného termínu nezaslala.
