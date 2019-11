Stát zřejmě bude odškodňovat rodiče, kterým zemře dítě po očkování

Stát zřejmě bude odškodňovat rodiče, jejichž dítě po povinném očkování zemře, nebo bude mít vážné zdravotní potíže. Sněmovna ve středu vládní návrh zákona schválila. Upravila jej tak, že stát bude místo majetkové a nemajetkové újmy nahrazovat ztížení společenského uplatnění očkovaného a náklady na péči o něj, jeho zdraví nebo domácnost. Návrh nyní čeká posouzení v Senátu.

Ministerstvo by odškodnění vyplácelo podle předlohy do půl roku od doručení žádosti, pokud chybu neudělal očkující lékař nebo výrobce vakcíny. Maximální výši náhrady předloha nestanoví, ministerstvo chce postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit vyhláškou. Předpokládá, že celková výše náhrad nepřesáhne 100 milionů korun ročně. Odškodnění by se podle odborníků mohlo týkat méně než deseti případů ročně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že náhrady by také mohly "otupit hrany odpůrců očkování".

Protože téma očkování zajímá hodně lidí, dávám čerstvá slova ministra zdravotnictví A. Vojtěcha k dnes schválenému odškodnění pro ty, kteří by se nechali očkovat a měli vážné zdravotní problémy. Vojtěch, stejně jako poslanci věří, ze k takovému poškození zdraví dojde výjimečně pic.twitter.com/2gp4ycoyic — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 27, 2019

Podmínkou odškodnění bude žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Kvůli obtížnému prokazování předloha nevyžaduje důkaz příčinné souvislosti. Neúspěšní žadatelé by se mohli obrátit do čtyř let na soudy.

Úprava odškodnění skupiny poslanců v čele s předsedkyní zdravotnického výboru Věrou Adámkovou (ANO) směřuje podle zdůvodnění k tomu, aby se nahrazovaly jen trvalé následky povinného očkování. Adámková se ohradila vůči výtkám opozičních poslanců z pirátské strany, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, že jde o značné zúžení odškodnění.

Ve složitých případech by ministerstvu zdravotnictví podle poslanecké úpravy mohla při posuzování žádostí pomoci odborná komise. Komise by se vyjadřovala k tomu, zda za újmou na zdraví skutečně stojí povinné očkování, nebo ne.

Lidovecký poslanec Vít Kaňkovský neprosadil změnu v dodávání pokladů k posuzování případů. Chtěl, aby zdravotnickou dokumentaci k žádosti o odškodnění nemuseli zajišťovat rodiče, ale bylo by to na ministerstvu.

V Česku jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Povinnost vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě vysoké proočkovanosti chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Roste ale počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo očkování odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné. Závažné nežádoucí účinky ale podle odborníků nejsou prokázány.