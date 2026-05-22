Stát uvažuje podle Babiše o prodeji Explosie, výnos by mohl být velmi vysoký

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
"Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a zachování si pozice i z titulu vztahu Explosie a české armády," řekl Babiš. Osobně by byl pro prodej.
"Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná - pokud armáda bude připravena, by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO," dodal. Ekonomický deník ve čtvrtek napsal, že Babiš otevřel téma prodeje Explosie ve středu na schůzce na ministerstvu obrany.
Premiér v pátek uvedl, že se na něj obrátil prezident Macron, že o Explosii má zájem francouzská státní firma, a k tomu je mezi zájemci řada dalších společností. Babiš si také myslí, že by česká armáda měla mít smluvní vztah s Explosií.
Ředitel společnosti podle něj dostal za úkol armádě navrhnout memorandum o spolupráci. Na otázku, zda je strategické zbavovat se firmy s významem pro obranný průmysl, Babiš odpověděl, že Explosia bude skutečně strategická až ve chvíli, kdy vznikne reálné propojení s českou armádou, které podle něj dnes neexistuje.
Firmu od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.
