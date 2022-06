Fiala: V krizi zajistíme plyn pro všechny, do pěti let chceme energetickou suverenitu

Stát je tady od toho, aby v takto mimořádné krizové situaci nabídl pomocnou ruku, řekl premiér Petr Fiala (ODS) ve svém televizním projevu. Slíbil, že pokud by v zimě došlo na kritický scénář, bude vláda schopna zajistit plyn do všech domácností. Vláda také chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolou celou síť tuzemských klíčových elektráren. Do pěti let chce země dosáhnout energetické suverenity.

Stát je tady od toho, aby v takto mimořádné krizové situaci nabídl pomocnou ruku, řekl premiér Petr Fiala (ODS) ve svém televizním projevu, který se týkal zejména rostoucích cen energií. Fiala vnímá obavy lidí, ale věří, že na druhou polovinu roku je stát připraven a že "společně vše zvládneme". Slíbil, že pokud by v zimě došlo na kritický scénář, bude vláda schopna zajistit plyn do všech domácností. Související Von der Leyenová exkluzivně: Putin nebude rozhodovat o tom, koho mezi sebe pozveme Česko a jeho vláda má podle něj tří základní úkoly: za prvé zabezpečit dostatek plynu na tuto zimu, za druhé odstřihnout se od Ruska a stát se energeticky suverénním státem a za třetí pomoci lidem a firmám zvládnout cenový šok, který je v souvislosti s energiemi čeká v následujících měsících. "Nárůsty cen energií, jež nás čekají v dalších měsících, budou pro mnohé z vás šokem. Stát nemá dostatek peněz na to, aby plošně tento nárůst kompenzoval v plné výši a všem. Žádný evropský stát to nedělá. Ale všemi kroky, které jsem zmínil, říkáme zřetelně - nenecháme vás padnout," zdůraznil Fiala. Rusko nás chce učinit slabými a vydíratelnými a má k tomu dvě mocné zbraně: narušení světového trhu s potravinami a závislost Evropy na jeho plynu a ropě, řekl Fiala. Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) podle něj zvýšila tempo zadlužování země na rekordní úroveň a pomohla rozpoutat historicky nevídanou drahotu. Krátkozraká politika Babišova kabinetu doléhá na domácnosti i firmy - jak ceny energií, tak reálná hrozba, že Rusko plyn a ropu vypne, řekl premiér. "Bohužel, Česká republika patří mezi několik málo zemí, jejichž závislost je v tomto ohledu mimořádně vysoká. A není to jen proto, že jsme kdysi byli součástí sovětského bloku. Je to přímý důsledek toho, jak se chovaly minulé vlády, zejména pak vláda Andreje Babiše," prohlásil premiér. "Ještě před pěti lety jsme zhruba čtvrtinu plynu měli zajištěnu z Norska, tedy z bezpečné západní země. Minulá vláda neudělala nic proto, aby tyto dodávky udržela a zajistila tak energetickou bezpečnost České republiky. Naopak dovolila, abychom se v dodávkách plynu stali téměř stoprocentně závislí na Putinově Rusku. Zdali to byla chyba nebo záměr, těžko dnes soudit," pokračoval. Česko bude energeticky soběstačné Česká vláda chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolou celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny, uvedl Fiala. Do pěti let chce země dosáhnout energetické suverenity. Prioritou bude jádro, podporu bude mít i fotovoltaika a tepelná čerpadla. Během přechodu k energetické suverenitě bude Česko podle Fialy čelit vysokým cenám a nejistotě dodávek z východu. Slíbil, že vláda domácnostem a firmám se zvládnutím drahých energií pomůže. Související Klíčovou českou jadernou firmu opouští Rusové. Škodu JS koupí ČEZ, vyhne se sankcím Česko se podle Fialy musí rychle vypořádat s hrozbou energetické závislosti na Rusku. Kromě plnění zásobníků na zemní plyn chce také navýšit kapacitu plynovodů a ropovodů ze zemí Evropské unie či získat další kapacitu v terminálech pro LNG plyn na moři. "Musíme podporovat výstavbu bezemisních zdrojů energie. Naším pilířem bude jádro, ale masivně podpoříme i výstavbu fotovoltaických elektráren a budeme podporovat i využívání tepelných čerpadel," uvedl premiér. Chce také zvýšit objem domácího bioplynu. Slíbil podporu investic do energetických inovací a úspor. "Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny," uvedl ministerský předseda. Česko by mělo být v budoucnu schopné vyrobit si maximum energie a vyrobit ji za přijatelné ceny, řekl Fiala. V případě dovozu plynu a ropy by měla mít možnost se sama suverénně rozhodnout, od koho a za kolik suroviny nakoupí. VIDEO: Živě: Projev premiéra Fialy k národu. A Karel Havlíček ke kauze STAN. Sledujte DVTV Hosty jsou komentátor Petr Honzejk, místopředseda ANO Karel Havlíček, golfistka Anna Nicole Kučerová a autorka románu Bílý pramen Klára Teršová. | Video: Daniela Drtinová, Michael Rozsypal