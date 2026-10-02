Stát od víkendu sníží strop na naftu, u benzinu nejvyšší cena mírně stoupne

Maximální prodejní cena nafty o víkendu a v pondělí dál mírně klesne. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o čtyři haléře na 48,54 koruny za litr. U benzinu naopak nejvyšší povolenou cenu zvýšilo o pět haléřů na 45,97 koruny za litr. Vyplývá to z pátečního cenového věstníku. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva.
Ministerstvo bude ceny regulovat do konce října, je to reakce na prudké zdražování pohonných hmot v minulých týdnech. V pátek provozovatele čerpacích stanic opět vyzvalo, aby k nejvyšším povoleným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
Na dodržování cenových stropů bude dohlížet Specializovaný finanční úřad.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva.
Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.
K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře, využívala přitom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února.
Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu. V důsledku toho vzrostly ceny ropy na světových trzích, což se promítlo i do ceny pohonných hmot.
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