Stát od úterý zlevní naftu, cena benzinu zůstane beze změny

Maximální prodejní cena nafty v úterý klesne o 16 haléřů na 48,38 koruny za litr. Benzin budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 45,97 koruny za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a v pondělí. Vyplývá to z pondělního cenového věstníku.
Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Ministerstvo financí bude ceny regulovat do konce října. Na dodržování cenových stropů má dohlížet Specializovaný finanční úřad.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva.
Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nezměnila.
K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře, využívala při tom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února.
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