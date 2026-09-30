Přeskočit na obsah
Benative
30. 9. Jeroným
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Stát od čtvrtka znovu zastropuje ceny pohonných hmot

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října.

čerpací stanice, benzín, pumpa, nafta, palivo, ilustrační fotografie
Ilustrační fotografieFoto: HN – Libor Fojtik
Reklama

Omezení ceny paliv začíná platit o půlnoci ze středy na čtvrtek, netýká se prémiových paliv. Ministerstvo financí vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet Specializovaný finanční úřad.

Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabývá účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.

Související

K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře, využívala přitom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.

Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.

Reklama
Reklama

V důsledku toho vzrostly ceny ropy na světových trzích, což se promítlo i do ceny pohonných hmot. Přes opakovaná vyjednávání se zatím konflikt nepodařilo urovnat.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Na základní škole ve Staškově v okrese Čadca na severozápadě Slovenska zaútočil v úterý 29. září po první vyučovací hodině 13letý žák osmého ročníku.
Na základní škole ve Staškově v okrese Čadca na severozápadě Slovenska zaútočil v úterý 29. září po první vyučovací hodině 13letý žák osmého ročníku.
Na základní škole ve Staškově v okrese Čadca na severozápadě Slovenska zaútočil v úterý 29. září po první vyučovací hodině 13letý žák osmého ročníku.

Neskutečná odvaha ředitelky: zavřela se s vraždícím žákem. Slováci oslavují hrdinku

Úterní krvavý incident v základní škole otřásl Slovenskem. Po útoku třináctiletého žáka nožem jedna z učitelek zemřela. Celá tragédie má podle slovenských médií i svou hrdinku: ředitelku školy, která chlapce odvážně a chladnokrevně po útoku zpacifikovala a zabránila tak dalšímu neštěstí. Slovenská inspekce navíc šetří postup policie po trestním oznámení, které škola podala pár dní před tragédií.

Koreckyj (na snímku) řekl, že vláda plánuje pokrýt sedm miliard dolarů z tohoto výpadku odkladem některých výdajů, přesunem peněz z jiných částí rozpočtu a snížením některých nákladů.
Koreckyj (na snímku) řekl, že vláda plánuje pokrýt sedm miliard dolarů z tohoto výpadku odkladem některých výdajů, přesunem peněz z jiných částí rozpočtu a snížením některých nákladů.
Koreckyj (na snímku) řekl, že vláda plánuje pokrýt sedm miliard dolarů z tohoto výpadku odkladem některých výdajů, přesunem peněz z jiných částí rozpočtu a snížením některých nákladů.

ŽIVĚ Chybí nám 27 miliard dolarů na letošní válečné výdaje, uvedl ukrajinský premiér

Ukrajinská vláda se snaží pokrýt výpadek ve financování svých válečných výdajů ve výši 27 miliard dolarů (581 miliard korun), aby mohla pokračovat v bojových operacích i v roce 2027. Celkové náklady na vedení Ruskem rozpoutané války letos na straně Ukrajiny dosáhnou 155 miliard dolarů (3,3 bilionu korun). Podle agentury Reuters to ve středu uvedl ukrajinský premiér Serhij Koreckyj.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama