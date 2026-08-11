Stát musí odškodnit zakladatele Neographu Sittu 35 miliony korun, potvrdil soud

Stát musí vyplatit odškodné ve výši 35 milionů korun Vladimíru Sittovi, který patřil ke klíčovým svědkům v tzv. jízdenkové kauze pražského dopravního podniku. V úterý o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud. Sitta čelil stíhání za údajné tunelování jeho papírny Neograph, justice jej osvobodila.
Soudy nyní konstatovaly, že muži vznikla škoda, když stát v trestním řízení zajistil jeho akcie a poté se nepostaral o řádný výkon jeho hlasovacích práv na valné hromadě. Sittovi se tak snížila hodnota obchodního podílu a firmu, kterou založil, převzali jiní lidé.
Jako nedůvodná zamítl soud odvolání jak Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak i Sitty, který po státu původně vymáhal 200 milionů korun. "Máme za to, že soud prvního stupně správně zjistil skutkový stav a provedl též správné právní posouzení věci," uvedla předsedkyně odvolacího senátu Jana Knotková. Při stanovení výše škody vyšla justice z ekonomického znaleckého posudku.
Městský soud v úterý věc řešil už potřetí, spor se v předchozích letech opakovaně vracel k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k doplnění dokazování. Ten Sittovi naposledy přiznal 34,785.000 korun s osmiprocentním úrokem z prodlení od června 2024 do zaplacení.
Sitta, kterému letos bude 70 let, vedl soudní bitvu o peníze za akcie od roku 2015. Poukazoval na to, že stát mu v době jeho stíhání způsobil škodu nezákonným rozhodnutím dozorující státní zástupkyně Dagmar Máchové o zajištění akcií a následným nesprávným úředním postupem. V úterý několikrát zdůraznil, že celá kauza se táhla 15 let.
Sitta a jeho syn - obchodní ředitel Neographu - byli obžalovaní ze zneužití informací v obchodním styku. Oba to označovali za pomstu lidí z okolí lobbisty Iva Rittiga. Upozornili totiž předtím na problematickou jízdenkovou zakázku pražského dopravního podniku, v níž stanul před soudem právě i Rittig - podle této obžaloby papírna odváděla 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky karibské firmě Rittigova obchodního partnera.
Justice nakonec oba Sitty zprostila viny, stejně jako všechny aktéry jízdenkové kauzy. Znalci v ní totiž nedokázali vyčíslit obvyklou cenu jízdenek a nepodařilo se ani vyvrátit tvrzení, že odváděná částka byla provizí za zprostředkování zakázky.
Ministerstvo spravedlnosti už dříve vyplatilo Sittovi staršímu v souvislosti s jeho nezákonným stíháním 1,38 milionu korun - konkrétně 802.548 korun za náklady vynaložené na obhajobu, půl milionu jako zadostiučinění za samotné stíhání a 77.808 korun za nepřiměřenou délku řízení.
Odškodné musel stát v minulosti hradit i Sittovu synovi. Muž vysoudil 609 tisíc korun za nemajetkovou újmu způsobenou stíháním, ministerstvo spravedlnosti mu za ni předtím dobrovolně zaplatilo 70 tisíc korun. Dosáhl také dalšího odškodného 697 tisíc korun za to, že kvůli stíhání nemohl pět let působit jako znalec.
Státní zástupkyně Máchová byla následně pravomocně odsouzená v jiném případu, tzv. kauze Bereta. Dostala tříletou podmínku za vynášení informací ze spisů.
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