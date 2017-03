Stát má odškodňovat děti, kterým ublíží očkování. Zkusíme zákon stihnout, říká nový náměstek Prymula

před 19 minutami

Na ministerstvu zdravotnictví vzniká zákon, který má nutit stát k odpovědnosti za nežádoucí účinky očkování. Odškodnění by se týkalo pouze povinných vakcinací, uvedl nový ministerský náměstek a vakcinolog Roman Prymula. Úřad je se sepisováním zákona teprve na začátku, a tak není velká šance, že ho prosadí ještě současný ministr Miloslav Ludvík (ČSSD). "Ale je po něm poměrně hlad, takže si dovedu představit, že by mohl být schválen ve zrychleném režimu," řekl Prymula.

Praha - Děti, kterým ublíží povinné očkování, by v budoucnu mohly mít nárok na odškodnění od státu. Návrh zákona v tomto duchu připravuje ministerstvo zdravotnictví. "Je logické, že když stát něco nařizuje, tak by měl také nést zodpovědnost. Teď je systém nastaven naprosto nešťastně," říká vakcinolog a čerstvý ministerský náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.

Necelých osm měsíců před volbami Prymula přiznává, že zákon ještě ani není rozepsán do jednotlivých paragrafů, a šance, že by ho prosadil ještě současný ministr Miloslav Ludvík (ČSSD), se tak snižuje.

"Ale je po něm poměrně hlad, takže si dovedu představit, že by mohl být schválen ve zrychleném režimu. Uvidíme," doplnil odborný náměstek. Ten je na ministerstvu ve služebním poměru, a měl by se tak postarat o to, aby se zákonem, pokud nestihne projít, zabýval nový šéf resortu. Zákon by podle Prymuly sňal odpovědnost z lékařů, kteří často stanou před soudem, i když jen dle běžných postupů aplikovali vakcínu.

České děti jsou povinně očkovány proti devíti nemocem, mezi něž patří například příušnice, žloutenka typu B nebo dětská obrna. Přibývá ale rodičů, kteří své děti odmítají očkovat právě ze strachu z nežádoucích účinků. Státní ústav pro kontrolu léčiv ročně zaznamená do 600 mírných vedlejších účinků a u čtyř až pěti dětí vážné následky.

Odpovědnost státu za případné nežádoucí účinky vakcín navrhl v únoru ve sněmovně poslanec Jan Farský (STAN). Ministerstvu vyčítá, že ač to samo už předloni slíbilo, dosud zákon nepředložilo.

"Je to věc, která není v právním řádu evropských zemí ničím zvláštním. Domnívám se, že když stát převezme na sebe tuto odpovědnost, může to i zvýšit důvěru v samotné očkování. Je to takový totalitní relikt v našem právním řádu, který říká - občane, konej, musíš. A pokud tě to, že musíš, nějakým způsobem poškodí, tak se starej," řekl Farský poslancům.

I přesto, že Farský svůj návrh připojil k momentálně projednávané novele o specifických zdravotních službách a teoreticky je tak schválení blíž než chystaná ministerská norma, Prymula by na ni počkal. "Návrh pana poslance Farského na mě dělá dojem, že by stát měl odškodňovat jakékoliv podání vakcíny, tedy i když si ho člověk sám vyžádá. To se mi nezdá korektní. Když si vezmu lék, tak za to také nezodpovídá stát," říká.

Dlouholetý předseda České vakcinologické společnosti Prymula svému novému zaměstnavateli vyčítá, že dostatečně nevysvětluje důležitost očkování. A chce to změnit. "Obrovskou historickou chybou tohoto ministerstva nepochybně je neexistence pozitivních kampaní," říká náměstek s tím, že nechávat kampaně na komerční sféře nepovažuje za správné. "Různé firmy tu v kampaních děsí populaci," míní.

Prymula: I Trump věří, že očkování způsobuje autismus

Sám by si dovedl představit, že by ministerstvo nechalo natočit spoty, které by pak vysílalo v hlavním vysílacím čase veřejnoprávních médií. "Protože pokud to dělat nebudeme, tak se dostáváme do situace, která je teď," říká v narážce na takzvané odpírače očkování a dodává, že přesvědčit je nebude jednoduché.

"Řada z nich prostě nevěří státnímu establishmentu. Berou to jako nějaké spiklenecké teorie, snahu ovládat masy osob a podobně," říká a upozorňuje na to, že i nový americký prezident Donald Trump je zastáncem teorie, že očkování u dětí způsobuje autismus.

Prymula vedle svého působení na ministerstvu bude i nadále šéfovat vakcinologické společnosti. Už se ale dle svých slov nevěnuje klinickým studiím. Ty stály za jeho koncem v čele královéhradecké nemocnice, kterou vedl sedm let a rozjel zde spolupráci s tradičními čínskými léčiteli. Loni v červnu ho z ředitelského postu odvolal tehdejší ministr Svatopluk Němeček (ČSSD). Odůvodnil to tím, že Prymula "v pozici ředitele veřejné fakultní nemocnice inkasoval desítky milionů korun od společnosti Biovomed, kterou vlastnila a zřejmě doposud vlastní jeho dcera".

Prymula tehdy slova o střetu zájmů odmítl s tím, že skutečným důvodem odvolání jsou názorové neshody s Němečkem, a chtěl se bránit právní cestou. Od toho nakonec ustoupil. Stačí mu, že se za něj postavil současný ministr, který si ho ještě před jeho jmenováním do funkce náměstka vybral jako svého poradce. "Beru to jako určitou očistu svého jména. To je také jeden z faktorů, který hrál roli při mém rozhodování, jestli na ministerstvo půjdu nebo nikoliv. Skutečně jsem nechtěl zůstat s touto nálepkou," uvedl Prymula.

"Obvinění byla prošetřena a ukázala se jako bezdůvodná," řekl k tomu Ludvík s tím, že Prymula byl na funkci náměstka ideálním kandidátem. "Zná dokonale odbornou společnost, mezinárodní kontext, protože řídil velkou nemocnici, je univerzitním pracovníkem," vysvětlil.

Sankce se mi nelíbí, ale je to nástroj, jak povinné očkování dodržovat, míní pediatr Janda. Jsme proti, navíc se rozšiřuje zákaz vstupu neočkovaných dětí do kolektivu, oponuje právnička Candigliota. | Video: DVTV | 25:44

autoři: Markéta Šrajbrová, Jan Menšík