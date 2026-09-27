Stát hrubě selhal. S Babišem jsem jednal, sliby se nedodržely, říká policejní rebel

Systém je prakticky v rozkladu. Stát selhává v zajišťování bezpečnosti občanů. Současná ani bývalá vláda nesplnila své sliby, nešetří kritikou bývalý policejní velitel Martin Červenka. Ten v pořadu Spotlight upozornil i na fiktivní navyšování policejních stavů a na protestní „zdravotní procházku“, kterou organizuje příští středu. „Nechceme a nebudeme mlčet. Pokud to nepomůže, přitvrdíme,“ vzkázal.
České bezpečnostní sbory – tedy nejen policie, ale také hasiči a vězeňská služba – se podle někdejšího píseckého policejního velitele Martina Červenky nacházejí v kritickém stavu, který se dlouhodobě přehlíží.
I kvůli tomu, že na to opakovaně upozorňuje, se Červenka několikrát dostal pod tlak svých nadřízených.
Ačkoliv doufal, že s nástupem vlády Andreje Babiše přijdou změny k lepšímu, nestalo se tak.
„S panem premiérem jsem byl v kontaktu několikrát, nejvíce před volbami,“ uvedl v pořadu Spotlight. „Vypadalo to, že by se věci mohly pohnout správným směrem. Je rok po volbách a nezměnilo se vůbec nic.“
Jak to bude s „Modrou chřipkou“?
Kritický stav v řadách policie se podle něj má projevovat například tím, že v uniformách čím dál častěji končí občanští zaměstnanci – i přesto, že se jejich náplň práce prakticky nemění. Jde tak pouze o hrátky s čísly a tabulkami.
„Vezmou personalistu, udělají z něj policistu… To samé uděláme se sekretářkou. Uměle se tím navyšuje nábor. Ten člověk vám ale nikdy na ulici nepomůže,“ upozornil Červenka.
Současný systém je podle něj prakticky v rozkladu, to ohrožuje bezpečnost občanů. Třeba tím, že i po upozornění na tísňovou linku dorazí hlídka mnohdy až po několika desítkách minut.
I přes narůstající frustraci však Červenka důrazně odmítá nelegální či nátlakové stávky: „Modrá chřipka (tj. forma demonstrace, kdy policisté hromadně nahlásí nemoc) je naprosté pošlapání našeho poslání. My bychom vystavili občany ohrožení, a to je pro mě naprosto nepřípustné,“ poznamenal pro Aktuálně.cz.
Místo toho pořádá ve středu 30. září klidný pochod od policejního prezidia k ministerstvu vnitra s jasným vzkazem politikům: „Už nechceme a nebudeme mlčet. Pokud se ani potom nic nezmění, přitvrdíme,“ vzkázal Červenka policejnímu i politickému vedení.
Proč se nadále angažuje v protestech, ačkoliv už před pár měsíci odešel od policie? Proč by podle něj měli skončit policejní náměstci i prezident Martin Vondrášek? Celý rozhovor v pořadu Spotlight si můžete poslechnout výše.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek - 4:33 Jaká je současná situace v bezpečnostních sborech a jaké konkrétní kroky, jako je pochod 30. září, jsou plánovány k vyjádření nespokojenosti? Jaké jsou hlavní důvody této nespokojenosti kromě financí?
4:34 - 10:00 Proč se bývalý policejní velitel Martin Červenka stále angažuje v řešení problémů bezpečnostních sborů po svém odchodu? A proč odmítá myšlenku "modré chřipky" jako formu protestu, přestože chápe frustraci kolegů?
10:01 - 14:06 Jak probíhala jednání s předchozí i současnou vládou ohledně zlepšení bezpečnostních sborů? Proč se navzdory předvolebním slibům a jednáním s ministry a premiérem nic nezměnilo?
15:55 - 22:42 Jaké jsou největší problémy uvnitř policie kromě podstavu, včetně byrokratického aparátu a praxe "převodu" civilních zaměstnanců na policisty? Jak se tyto systémové nedostatky projevují na kvalitě a rychlosti služeb občanům?
29:09 - Konec Jaké jsou hlavní neshody s policejním prezidiem a proč je podle Martina Červenky nutná kompletní změna vedení policie? Jaké další kroky jsou plánovány, pokud blížící se pochod nepovede k řešení problémů v bezpečnostních sborech?