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Domácí

Šťastlivec letošních voleb? Lidovecký úspěch o jeden hlas může zvrátit soud

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Do druhého kola postoupil šéf senátorského klubu lidovců Josef Klement tím nejtěsnějším rozdílem. Jediný hlas rozhodl o tom, že předčil svého konkurenta z ODS Radka Černého a ve druhém kole už celkem s přehledem porazil bývalého šéfa sociálních demokratů Michala Šmardu. Do úspěšné senátorské obhajoby ale ještě může zasáhnout Nejvyšší správní soud.

Šéf senátorského klubu lidovců obhájil mandát, ačkoliv se málem nedostal do druhého kola.
Šéf senátorského klubu lidovců obhájil mandát, ačkoliv se málem nedostal do druhého kola.Foto: Facebook Josefa Klementa – Josef Klement
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Klementova obhajoba křesla v horní komoře nemohla být napínavější. V prvním kole voleb 11 373 hlasů, zatímco Černý se 11 372 hlasů zůstal před branami finále a do poslední chvíle to vypadalo, že by se do druhého kola vůbec nemusel dostat.

Úspěch v obvodě Žďár nad Sázavou musí být úspěch i pro samotné lidovce. Přijít totiž o předsedu senátorského klubu by pro stranu představovalo značný problém. A to jak politický, tak reputační.

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Klement nakonec v Senátu opět zasedne. Šmardu porazil poměrem 54,08 procent ku 45,91 procent. Jeho úspěch ale může ještě překazit soud.

Čekání na soud

Neúspěšný kandidát Černý, který se mimo jiné proslavil videem s nohami exministryně Evy Decroix, totiž nevyloučil, že po skončení voleb podá podnět k Nejvyššímu správnímu soudu na přepočítání hlasů.

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Poslankyně Eva Decroix ve videu netradičně podpořila před prvním kolem kandidáta do Senátu Radka Černého. | Video: Facebook/Eva Decroix

Pokud by soud uznal, že došlo k chybě v počítání hlasů a měl do druhého kola postoupit jiný kandidát, pravděpodobně by se opakovalo pouze druhé kolo: „Kdyby však došlo k tomu, že by měl být jiný kandidát ve druhém kole na základě konkrétních indicií a po přepočítání, tak by se muselo druhé kolo opakovat,“ uvedl pro web iRozhlas.cz ústavní právník Ondřej Preuss.

A potvrdil, že při rovnosti hlasů mezi Černým a Klementem by mohli postoupit do druhého kola oba spolu se Šmardou, a to by se tak opět muselo opakovat. „Ale to se ještě nikdy nestalo, a i tento výsledek je velmi raritní, že to je opravdu o jeden hlas,“ míní Preuss.

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