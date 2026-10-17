Šťastlivec letošních voleb? Lidovecký úspěch o jeden hlas může zvrátit soud

Do druhého kola postoupil šéf senátorského klubu lidovců Josef Klement tím nejtěsnějším rozdílem. Jediný hlas rozhodl o tom, že předčil svého konkurenta z ODS Radka Černého a ve druhém kole už celkem s přehledem porazil bývalého šéfa sociálních demokratů Michala Šmardu. Do úspěšné senátorské obhajoby ale ještě může zasáhnout Nejvyšší správní soud.
Klementova obhajoba křesla v horní komoře nemohla být napínavější. V prvním kole voleb 11 373 hlasů, zatímco Černý se 11 372 hlasů zůstal před branami finále a do poslední chvíle to vypadalo, že by se do druhého kola vůbec nemusel dostat.
Úspěch v obvodě Žďár nad Sázavou musí být úspěch i pro samotné lidovce. Přijít totiž o předsedu senátorského klubu by pro stranu představovalo značný problém. A to jak politický, tak reputační.
Klement nakonec v Senátu opět zasedne. Šmardu porazil poměrem 54,08 procent ku 45,91 procent. Jeho úspěch ale může ještě překazit soud.
Čekání na soud
Neúspěšný kandidát Černý, který se mimo jiné proslavil videem s nohami exministryně Evy Decroix, totiž nevyloučil, že po skončení voleb podá podnět k Nejvyššímu správnímu soudu na přepočítání hlasů.
Pokud by soud uznal, že došlo k chybě v počítání hlasů a měl do druhého kola postoupit jiný kandidát, pravděpodobně by se opakovalo pouze druhé kolo: „Kdyby však došlo k tomu, že by měl být jiný kandidát ve druhém kole na základě konkrétních indicií a po přepočítání, tak by se muselo druhé kolo opakovat,“ uvedl pro web iRozhlas.cz ústavní právník Ondřej Preuss.
A potvrdil, že při rovnosti hlasů mezi Černým a Klementem by mohli postoupit do druhého kola oba spolu se Šmardou, a to by se tak opět muselo opakovat. „Ale to se ještě nikdy nestalo, a i tento výsledek je velmi raritní, že to je opravdu o jeden hlas,“ míní Preuss.
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