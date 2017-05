Startují povinné zápisy do školek. Kdo pětileté dítě nepřivede, může dostat pětitisícovou pokutu

před 23 minutami

Od úterý začínají zápisy do mateřských škol. Kromě nových zájemců o školku k nim musejí letos poprvé také všechny pětileté děti, které dosud do školky nechodily. Poslanci loni schválili zákon o povinném předškolním vzdělávání. Rodič musí dítě posílat do školky alespoň na čtyři hodiny denně, nebo ho zapsat jen do domácího vzdělávání. Pak ho musí každého čtvrt roku přivést do školky, učitelé musí hodnotit, zda se s dítětem dostatečně pracuje a jestli je připravené na školu. Kdo dítě nezapíše, tomu hrozí pokuta pět tisíc korun.

Praha - V úterý začínají zápisy do mateřských škol. Nově narozených ubylo a míst ve školkách naopak přibývá, takže dostat dítě do školky už by na většině území Česka neměl být pro rodiče problém. Letos poprvé budou mít nárok na místo ve školce čtyřleté děti, pětileté tam musí chodit povinně. Rodičům, jejichž dítě do školky chodit nebude, bude hrozit pětitisícová pokuta.

Kvůli novému zákonu si Školička u lesa v Brně od září změnila školní řád. Připravila se na to, že k zápisu dorazí rodiče pětiletých dětí, které dosud do školky nechodily a podle nového zákona musejí. Pokud by to rodiče z různých důvodů nechtěli, mohou využít možnosti domácího vzdělávání, k zápisu však musí stejně.

"Pro zájemce pořádáme schůzku, kde se o tomto novém režimu dozvědí všechny informace, například jak omlouvat děti, případně co obnáší režim domácího vzdělávání," uvádí ředitelka školky Ladislava Zezuláková.

Zákon, který měl zajistit, že do prvních tříd budou přicházet připravené děti, je však pro rodiče ve spoustě věcí omezující. Například už děti nebudou moct uvolnit jen tak, musejí chodit do školky alespoň na čtyři hodiny denně. A pokud nepřijdou, musí mít řádnou omluvenku.

Studie Demografického informačního centra z roku 2015 přitom ukázala, že povinná školka pomůže jen velmi malému počtu dětí. Zbytek, který do školky už chodí, bude spíše obtěžovat.

Podle studie do školky chodí 92 procent pětiletých dětí, mimo ně zůstává zhruba devět tisíc pětiletých, z nichž je podle analýz a kvalifikovaných odhadů 1500 až 2000 sociálně znevýhodněných. Především kvůli nim se však povinná školka zaváděla - aby byly lépe připravené na první třídu a měly na startu stejné šance jako ostatní děti.

Pokud by to rodiče z různých důvodů nechtěli, mohou využít možnosti domácího vzdělávání. "Už se mě na to dva rodiče ptali," říká ředitelka mateřské školy Čtyřlístek na Praze 2 Dana Moravcová. K zápisu však musí stejně a pak ještě několikrát za rok dítě přivést do školky ukázat, jestli se správně rozvíjí. To by měli posoudit učitelé. Pokud se jim bude zdát, že se dítě dostatečně nerozvíjí, tak by měli nařídit rodičům, aby dítě do školky posílali.

"My jsme si to stanovili tak, že dítě přijde na jeden den do školky a my ho budeme pozorovat. Jinak to nejde. Stejně nemáme šanci zjistit, jak na tom je," uvádí ředitelka. Podle předsedkyně Asociace předškolní výchovy Evy Opravilové je nesmysl, aby z jednoho "přezkoušení" pedagog poznal, jestli se dítě rozvíjí, nebo co už umí. "Pětileté dítě se v novém prostředí bude chovat jinak, může být nervózní, stydět se, takže my stejně nic nepoznáme," říká.

Ministerstvo školství navíc podle ní jasně nezadalo kritéria, podle čeho to mají pedagogové posuzovat a v jakém případě už zakročit a nařídit rodiči, aby dítě do školky posílal. "Nemáme žádný pokyn, aby ta rozhodnutí byla alespoň trochu srovnatelná. Takhle si to každá škola může nastavit, jak chce." Ministerstvo oponuje, že se učitelé mají řídit rámcovým vzdělávacím programem.

Povinná školka má pomoci dětem z vyloučených lokalit

Hlavním důvodem k zavedení povinné školky byly děti z vyloučených lokalit, které do školky často nechodily a pak měly v první třídě velký handicap oproti ostatním dětem, které už třeba alespoň uměly držet pastelku nebo fungovat v kolektivu, dodržovat určitá pravidla.

Ministerstvo vyvěsilo informace na svých stránkách, ale je otázkou, jestli se dostanou k lidem z vyloučených lokalit nebo třeba k matkám v azylových domech. "Klienti, kteří chodí do našich předškolních klubů, o povinnosti vědí, říkali jsem jim o tom a k zápisu se chystají. Ale ti se o vzdělávání svých dětí zajímali i před zákonem. Jestli o zápisu vědí i ostatní lidé z vyloučených lokalit, vůbec nevím," říká Martina Fracuchová, metodička předškolních klubů Člověka v tísni.

Ministerstvo školství v pokynech uvádí, že pokud se dítě do školky nezapsalo nebo do ní nechodí, ředitel by se měl pokusit zjistit důvod a případně se obrátit na sociální pracovnice. Pokud dítě do školky nebude chodit, obec může udělit rodiči pětitisícovou pokutu.

"Otázka je, jestli represe těmto lidem pomůže," dodává Fracuchová.

