Startuje soud v kauze Dozimetr. Kdo je v ní "namočený" a co komu hrozí

před 2 hodinami
U Obvodního soudu pro Prahu 9 v pondělí začne hlavní líčení v kauze Dozimetr. Z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP) se bude zpovídat skupina lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Hlavním aktérům hrozí vysoké tresty vězení.
Michal Redl (uprostřed), jedna z hlavních postav kauzy Dozimetr.
Michal Redl (uprostřed), jedna z hlavních postav kauzy Dozimetr.

Projednávání případu se několikrát odkládalo, jednání jsou zatím nařízena do prosince.

Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty.

U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž podle médií spolupracuje s policií.

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

 
