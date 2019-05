Startuje soud s exposlankyní ČSSD. Jen co jí vypršela imunita, policie ji obvinila

Ve čtvrtek dorazila k soudu bývalá poslankyně za ČSSD Zuzana Kailová. Startuje projednávání kauzy, v níž se zodpovídá ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ještě coby náměstkyně primátora v Ústí nad Labem se podle žalobce podílela na manipulaci veřejné soutěže, v níž šlo o zakázku ve výši 5,22 milionu korun. Kailová případ považuje za nesmyslný.

"Určitě se jedná o složitější kauzu, než jaké se běžně řeší na okresní úrovni, třeba krádeže v obchodě, ale že by byla výrazně složitá, neočekávám. Je pravdou, že návrhů na provedení důkazů je více, ale odpovídá to závažnosti věci," sdělil serveru Aktuálně.cz soudce Martin Kredba z Okresního soudu v Ústí nad Labem, jenž začal případ rozplétat ve čtvrtek v osm hodin ráno.

Podstatou kauzy jsou okolnosti přidělení zakázky na takzvané vítání občánků v Ústí nad Labem roku 2011. Šlo o organizaci společenské akce, již město pořádalo pro matky-prvorodičky. Slavnost provázelo předávání květin, pohoštění či šeky na pět tisíc korun. Soutěž ovládla firma Darothore, jenž měla blízko k tehdy vládnoucí ČSSD. Kailová podle žalobce vedle svých dvou kolegů z rady města přispěla k tomu, že zakázka skončila u zmíněné firmy.

"Oba obvinění vedeni cílem zajistit pro společnost Darothore přidělení veřejné zakázky na pořádání akce Vítání občánků, a současně si vědomi toho, že společnost vyúčtuje za realizaci akce cenu, která bude oproti reálné hodnotě neúměrně navýšená, dlouhodobě a koordinovaně jednali v rozporu s požadavkem na postup s péčí řádného hospodáře," psal státní zástupce Jan Fuchs v původní obžalobě kolegů Kailové.

Poslední nevydaná poslankyně

Bývalá poslankyně se na machinaci soutěže měla podílet tím, že odsouhlasila "cinklé" podmínky výběrového řízení. Když policie na jaře 2014 obvinila zmíněné dva radní, primátora Víta Mandíka a radního Josefa Macíka (oba ČSSD), chtěla sáhnout i po Kailové. Jenže ta v té době už seděla v Poslanecké sněmovně. Žádost kriminalistů o její vydání v dolní komoře parlamentu narazila, zákonodárci k jejímu stíhání nedali souhlas.

"Trestní oznámení se stává nejlevnější formou předvolební kampaně," prohlásila Kailová, když vysvětlovala svou pozici mandátovému a imunitnímu výboru. V uplynulém volebním období byla poslední poslankyní, kterou kolegové policii nevydali. Jenže na kandidátku ČSSD pro volby na podzim 2017 už nepronikla. Přestože její mateřská organizace v Ústí nad Labem o ni stála, krajské vedení strany ji nominovat nechtělo.

Regionálním špičkám se nelíbilo, že je Kailová málo informovala o své práci ve sněmovně. Popudila je i tím, že si poslaneckou kancelář místo v krajském sídle strany zřídila v nemovitosti ústeckého podnikatele spjatého s TOP 09 Jakuba Zavorala. "Nechtěli jsme vzbudit dojem, že si někteří naši kandidáti hodlají udržet poslaneckou imunitu především proto, aby se vyhnuli trestnímu stíhání," přidal další argument krajský šéf ČSSD Miroslav Andrt.

18 let v ČSSD, do strany přivedl Kailovou Zeman

Bez imunity měla policie v případu Kailové volné ruce, obvinila ji na sklonku roku 2017. Loni v září ji pak státní zástupkyně Lenka Pošíková obžalovala. V případě uznání viny ji hrozí až deset let za mřížemi. "Soud se bude opírat zejména o výslechy svědků a důkazů listinných, tedy zápisů z jednání, smluv a podobně," vyjmenoval soudce Kredba.

Kudy by se mohl proces vyvíjet, může napovědět dosavadní průběh soudu s exprimátorem Mandíkem a bývalým radním Macíkem. Ústecký okresní soud je nejprve v lednu 2017 za zmanipulovanou a předraženou zakázku - měli způsobit škodu ve výši 348 tisíc korun - potrestal podmíněným trestem v délce 18 měsíců se zkušební lhůtou tří let. Jenže odvolací krajský soud tento verdikt zrušil, první instance pak loni v září rozhodla opačně než prvně.

Firma člena a sponzora ČSSD Zmíněnou zakázku na roky 2012 až 2014 za 5,22 milionu získala firma Darothore, společnost patřila členu ČSSD Pavlu Novotnému. Jiná jeho firma byla sponzorem ČSSD, straně poslala 4 miliony korun. Ústecká radnice však od kontraktu v březnu 2013 odstoupila, firmě vyplatila jen 1,722 milionu. Původní dohoda na zakázce, jenž měla sloužit hlavně matkám a jejich dětem, zahrnovala i kampaň o 72 billboardech se stranickými motivy či tváří primátora.

Soudce Pavel Kuděla oba muže očistil. "Nelze říci, že by jednáním obžalovaných vznikla nějaká škoda," řekl. "Za této situace soudu nezbylo, než konstatovat, že v jednání nelze spatřovat trestné činy," dodal. Rozsudek není pravomocný, ze strany obžaloby padlo odvolání. Shodou okolností soudce Kuděla z obou mužů obžalobu sňal jen tři dny poté, co státní zástupkyně poslala k soudu Kailovou.

"Soudy mají obdobné věci posuzovat stejně, různé různě. Tím nechci říci, že nyní projednávaná věc je zcela totožná, ani jakkoliv předjímat rozhodnutí soudu," uvedl soudce Kredba, který má starosti případ exposlankyně. Rád by si před svým rozhodnutím prostudoval konečný verdikt v kauze Mandíka s Macíkem, ten však dosud nepadl. Kailová si na svůj rozsudek počká jako nestraník, ČSSD opustila loni v únoru. Navíc se odstěhovala z Ústí nad Labem.

Exposlankyně strávila v ČSSD skoro 18 let. Do strany podle svých slov vstoupila i díky tehdejšímu premiérovi Miloši Zemanovi. "Oslovil mě a vnímala jsem, že dokázal stranu vysoko vytáhnout. Také mluvil srozumitelně," zmínila. Po strmém růstu na komunální úrovni zamířila v roce 2013 do Poslanecké sněmovny, během politické kariéry se věnovala především sociální oblasti.