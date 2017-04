S alkoholem ne. Policejní kontroly ovlivnily start cyklistické sezony na Slovácku, odradily jezdce

před 29 minutami

I kvůli policejním kontrolám se zahájení cyklistické sezony na Slovácku letos zúčastnilo podstatně méně lidí než loni. Do akce nazvané Na kole vinohrady Uherskohradišťska se v sobotu zapojilo 559 cyklistů, před rokem jich bylo 1412.

Podle ní start nové cyklistické sezony proběhl bez problémů. Na cyklisty na několika místech čekaly policejní hlídky. Některým lidem se to nelíbilo, ostře se proti policejní akci ohradil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Policie argumentovala tím, že cyklisté patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu a že zákon jim konzumaci alkoholu před jízdou zapovídá.

O toleranci alkoholu za řídítky se v Česku diskutuje již nějaký čas. Loni v srpnu Senát schválil návrh novely zákona, podle které by cyklisté na místních komunikacích neměli být pokutováni za jízdu po mírným vlivem alkoholu. Neměli by tak být trestáni za to, že si před jízdou či během ní dali pár piv nebo skleniček vína. Sněmovna ale novelu, jejíž vznik motivovalo právě i využívání vinařských cyklostezek, dosud neprojednala. Podpořila ji i petice pěti tisíc lidí.

Lidé si při sobotním 12. ročníku otevírání cyklostezek mohli vybrat ze sedmi cyklistických a dvou tras pro pěší turisty. Navštívit mohli vinné sklípky, památky i další zajímavosti.

Městské informační centrum pořádá jarní zahájení i podzimní uzavírání cyklistické sezony. Slovácko se pyšní bohatou sítí hojně využívaných cyklostezek. Páteřní je cyklostezka podél Baťova kanálu, města a obce Uherskohradišťska stále budují další úseky.

