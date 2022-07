Starostové jedou na sněm po aférách s touhou po změně. Rakušana ale chtějí v čele dál

Po sérii afér, které otřásly důvěryhodností strany, mají před sebou Starostové narychlo svolaný mimořádný sněm. Hnutí Víta Rakušana se chystá vyměnit téměř celé vedení, aby před podzimními volbami zabránilo odlivu voličů. Naposledy stranu těžce zasáhla korupční kauza pražského politika Petra Hlubučka. Na sobotním sněmu se do vedení chystá několik nových tváří, Aktuálně.cz všechny oslovilo.

Je to teprve necelý rok, co za potlesku Starostů a nezávislých děkoval opětovně zvolený předseda Vít Rakušan za obrovskou podporu. "Výsledek je takřka Severní Korea, a ten potlesk trochu také," komentoval loni v srpnu skutečnost, že ze 187 lístků se na 179 objevilo jeho jméno.

Po roce je ale mnohé jinak. Před sobotním mimořádným sněmem nemá sice Rakušan na předsednickou funkci protikandidáta a posbíral nominace ze všech krajů, problémy má však po aférách celá strana. Hrozí jí, že přijde o voliče, objevují se dokonce obavy o její další existenci. "Vážím si podpory ze všech regionů, ale v nynější situaci bych se divil, kdyby neklesla," prohlásil Rakušan s tím, že jako předseda nese za nynější stav odpovědnost. "To je bez debat," podotkl.

Úspěšně přitom pro Starosty dopadly listopadové volby do sněmovny. Strana výrazně posílila, místo šesti poslanců získala rekordních 33, Rakušan se stal vicepremiérem a ministrem vnitra, místopředseda Petr Gazdík usedl do křesla ministra školství. Následovalo ale několik kauz, nejzávažnější se týkala dnes už bývalého šéfa pražské buňky STAN Petra Hlubučka, jehož policie obvinila z účasti na organizovaném zločinu. Gazdík musel z vlády odejít, opozice volá i po odchodu Rakušana.

Přestože se odpovědnosti nezříká, Rakušan těsně před sněmem tvrdí, že neselhal. Kritici mu vyčítají, že Hlubučka ponechal ve funkcích až do zásahu policie. V médiích se přitom informace o policejním vyšetřování objevily už v únoru. Hlubuček ale zůstával náměstkem pražského primátora, šéfem pražského buňky strany a byl na třetím místě kandidátky pro podzimní komunální volby.

"Kdybych došel k tomu, že jsem selhal, neměl bych tu drzost ucházet se znovu o post předsedy," odpověděl Rakušan na dotaz Aktuálně.cz, jestli se v této kauze nedopustil chyb.

Jednalo se například o upozornění serveru Seznam Zprávy, že není jasné, kde vzal Hlubuček peníze na nákup nemovitostí ve Španělsku. "Ale já jsem po něm ty informace chtěl. Prosadil jsem usnesení, kterým mu to předsednictvo uložilo. S kolegy jsme se shodli, že není důvod, aby kdokoliv tajil informace o svém majetku," tvrdí nyní Rakušan s tím, že o podezření měl jen náznaky, ale žádné důkazy.

Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ale prohlašuje, že by měl Rakušan předsednický post opustit. "Jeho obhajoba je sporná. Můžeme mu namítnout, že je špatný předseda, když netuší, co se děje uvnitř jeho strany. Vyvstává i pochybnost, zda má být ministrem vnitra. Diskvalifikuje ho jak to, že o něčem věděl a nekonal, tak i to, kdyby nic nevěděl," uvedl Mlejnek. Rakušanův konec ale nečeká. "Je to celostátně známá politická postava, má zkušenosti. Nemohou přijít s celou novou nezkušenou garniturou," řekl.

Kandidáti tvrdí, že v čele musí zůstat Rakušan

Politologův názor odpovídá mínění straníků. Když Aktuálně.cz oslovilo kandidáty do vedení strany, všichni tvrdili, že chtějí za předsedu i nadále Rakušana. O správnosti jeho chování během kauz nepochybují.

Nominaci na místopředsedu získali hejtmani Petra Pecková ze Středočeského kraje a Josef Suchánek z Olomouckého, exposlanec Jan Farský, čtyři nynější poslanci a dvě poslankyně. Vesměs jde o parlamentní nováčky Lukáše Vlčka, Viktora Vojtko, Jana Kuchaře, Jana Lacinu a Michaelu Šebelovou. Jediná Věra Kovářová je ve sněmovně delší dobu.

"Síla osobnosti Víta Rakušana a jeho snaha řešit věci i za nepříznivé situace je pro mě jednoznačná a určující. Podle svého vyjádření vůči Hlubučkovi zakročil, vzhledem k informacím a zejména důkazům, které měl k dispozici, patrně neměl příliš možností k důraznějšímu řešení," prohlásil olomoucký hejtman Suchánek.

Větší počet kandidátů na stranického šéfa by podle něj byl lepší, situaci ale vidí jasně. "Když zblízka vidím Rakušanovu práci, je mimo realitu, že by hnutí přebíral někdo jiný. Myslím, že by mnohým na jeho místě už podklesla kolena. On má ale stále drive," řekl.

Středočeská hejtmanka Pecková zase uvádí, že Rakušan řídí nejtěžší ministerstvo, kterým podle ní vnitro nyní je. "Do toho čelí bezprecedentnímu tlaku majícímu jediný cíl - získat jeho skalp a zničit STAN. Dokázal, že umí unést zodpovědnost v těžkých časech. Zodpovědně řeší nepříjemné kauzy," uvedla s tím, že nejzávažnější byla právě Hlubučkova aféra.

"V ní reagoval rozhodně ve chvíli, kdy byly na stole jasné důkazy a kroky policie. Do té doby šlo jen o spekulace. Dokonce, když se v únoru objevily v médiích materiály ze spisu, policie jejich pravost dementovala. Prostě tu byly šuškandy a nebyly důkazy," řekla Pecková.

Podobně mluví i další. "Rakušan je charismatický, schopný a čestný předseda, který svoji práci dělá dobře. Vždyť prosazoval ráznější přístup, například zveřejnění majetku Petra Hlubučka," uvedl Vlček. "Po bitvě je každý generál, ale my jsme takové lži a zradu nečekali, je to pro nás poučení. Tehdy se zdálo, že stačí změny v pořadí pražské kandidátky, a ty Rakušan prosadil. Nevidím důvod, proč by neměl být předsedou i dál," přidala se Kovářová.

Nedaří se nám dostat z přeboru do ligy

Na podpoře nynějšího předsedy se tak kandidáti do vedení shodují. Zároveň ale volají po změně fungování hnutí. "Musíme změnit předsednictvo, ale především se mnohem více zorganizovat a sami usměrnit. Na to nejsme zvyklí," nastínila Pecková. Právě o ní se v hnutí mluví jako o jedné z nových tváří do předsednictva. Vedle poslance Vlčka ji jako adeptku do vedení jmenuje i Rakušan.

"Ocitli jsme se v největší krizi od sametové revoluce. Předchozí vláda náš stát zadlužila, místo aby státotvorně investovala," obvinila Pecková kabinet Andreje Babiše z ANO. "Naším úkolem je hledat řešení a lidem srozumitelně vysvětlovat, že to nebude procházka růžovým sadem. Pokud se to nepovede, pak možná v dalších volbách zvítězí populisté a nacionalisté," varovala.

Jestli ale skutečně převezme křeslo jednoho z místopředsedů strany, není jisté. Přestože na ni spolustraníci naléhají, sama ještě váhá. "Vnímám velkou podporu, ale zároveň jsem odpovědná vůči Středočeskému kraji. Čekají mě rozmluvy s nejbližšími spolupracovníky, zatím vám nemůžu dát jednoznačnou odpověď," řekla Pecková.

Vlček naopak Aktuálně.cz potvrdil, že by chtěl být prvním místopředsedou, který by se věnoval manažerské činnosti uvnitř hnutí a zlepšení vnitřní komunikace. Strana se podle něj musí především dostat z nynější defenzivy. "Myslím, že se nám nedaří dostat z krajského přeboru do první ligy, ačkoli máme jasné ideové zakotvení, kvalitní osobnosti a reálný i ambiciózní program," sdělil.

Cítíme, že hnutí potřebuje restart

Že se Starostové chovají jako strana komunálních politiků a na celostátní úrovni se pohybovat neumí, upozorňuje i politolog Mlejnek. "Nemají pevný ideový profil. Jeho nedostatek vždy řešili vstupem do koalic. Prvně s jasně profilovanou TOP 09, pak se pokoušeli o spolupráci s lidovci," popsal s tím, že samostatně šla strana do voleb jen v roce 2017, kdy se jen těsně dostala do sněmovny.

Další z kandidátů do vedení, poslanec Vojtek, mluví o naštvanosti uvnitř strany a od budoucího fungování očekává větší čitelnost. "Všichni cítíme, že hnutí potřebuje restart. Po volbách skokově vyrostlo a je zjevné, že na to není připravené," přidala se ke kritice kandidátka a poslankyně Šebelová. "Je potřeba se zabývat komunikací s regiony, kontrolními procesy, rozvojem programu a vizemi," vyjmenovala.

Důvěru voličů bude ale těžké získat zpět. "Lidé si s politikou na lokální úrovni spojují neideologičnost a čistý štít. Hnutí STAN bylo pro řadu lidí záložní varianta, takové dobré béčko v momentě, kdy nevěděli, koho volit. O tento bonus ale přišlo, každému teď na mysli vyvstane Hlubuček a Redl," uvedl Mlejnek s odkazem na podnikatele Michala Redla, kterého policie označuje za hlavu organizované zločinecké skupiny v pražské korupční kauze.

Právě s ním udržoval kontakt dlouholetý čelný politik Starostů Petr Gazdík. Kvůli tomuto spojení odstoupil z vlády a změnou oproti všem minulým sněmům strany nebude kandidovat do jejího vedení. "Nic jsem neudělal, ale vnímám, že na politika jsou přísnější kritéria. Cením si toho, kolik lidí mi dává najevo přízeň, a váží si toho, že jsem odstoupil, přestože nejsem obviněný ani trestně stíhaný," prohlásil Gazdík, který zůstává poslancem.