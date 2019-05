Starostové navrhují, aby učitelé měli nárok na placené roční tvůrčí volno

Poslanci z hnutí STAN navrhují na české poměry nezvyklý bonus, jak zvýšit atraktivitu učitelství. Chtějí, aby měli pedagogové po deseti odpracovaných letech nárok na placené roční tvůrčí volno. Využít by ho mohli na stáž v zahraničí, práci v oboru či další studium. Náklady Starostové odhadují na 1,5 miliardy korun ročně.

Novela zákona o pedagogických pracovnících má rozšířit tvůrčí volno neboli takzvaný sabatikl, který už funguje na vysokých školách. Nárok by na něj měli i učitelé na školách středních, základních a mateřských. Po deseti odpracovaných letech by mohli požádat ředitele školy o až roční tvůrčí volno. Po jeho uplynutí by ale museli prokázat, že ho strávil skutečně tvůrčím způsobem.

Poslankyně Věra Kovářová (STAN) jako motivaci k návrhu uvedla problém s vyhořelými učiteli: "20 procent učitelů trpí příznaky vyhoření, a proto je nutné, aby načerpali energii, aby je práce opět bavila."

Poslanec Petr Gazdík (STAN) k tomu dodal: "My nevíme, co bude dělat polovina populace za 20 let, v souvislosti s nástupem průmyslu 4.0., s masivním rozvojem technologií. Na to musí české školství reagovat, pokud nemáme být nadále montovnou, levnou ekonomikou, která je pouze subdodavatelem pro některé okolní státy. Učitelé musí mít prostor reagovat na to, jakým způsobem funguje ekonomika, jakým způsobem se mění svět."

Náklady poslanci odhadují ročně na 1,5 miliardy Kč, ale podle Kovářové každý rodič chce kvalifikovaného učitele. Pro návrh již získali podporu poslanců z klubů ČSSD, TOP 09 a SPD, do druhého čtení novelu podpoří i piráti a ODS.

Senátor a končící rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek uvedl, že to není úplně nová myšlenka: "Tento systém platí v celé řadě evropských zemí, osvědčil se již ve vysokém školství. A jeho zavedení v nižších úrovních by podle mě vedlo ke zkvalitnění výuky na našich základních a středních školách."

Od roku 1998 mohou o tzv. sabatikl žádat akademičtí pracovníci v Česku , konkrétně o šestiměsíční placené volno jednou za sedm let. S návrhem na rozšíření tohoto bonusu již přišla před dvěma lety poslankyně za TOP 09 Anna Putnová, návrh i přes podporu ministryně školství nebyl schválen. Nárok na tvůrčí volno mají učitelé i v Německu, Polsku nebo také Maďarsku.