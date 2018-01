Starostové, kteří vydrželi ve funkci už přes dvacet let, dostali ocenění v Senátu

před 2 hodinami

Praha - Téměř osm desítek starostek a starostů, kteří jsou ve svých funkcích víc než 20 let, převzalo v Senátu ocenění za svoji dlouholetou práci ve prospěch svých obcí a měst. Pamětní listy jim předal a poděkování vyslovil místopředseda Senátu Jiří Šesták (STAN).

V @SenatCZ jsme dnes děkovali dalším osmi desítkám starostkám a starostům, kteří jsou ve svých úřadech nepřetržitě dvacet a více let.

Za to, jak věrně slouží svým obcím, městysům a městům, přes veškerá úskalí, které tato služba přináší, jim patří naše úcta. pic.twitter.com/My7CSphzPd — Jiří Šesták (@sestak_jiri) January 20, 2018

Akce navázala na stejný ceremoniál z loňského září, kdy si pro ocenění přišla víc než stovka starostů. "Jen pro srovnání, za tu dobu, co je každý jeden z vás starostou, bylo 20 ministrů zdravotnictví, 17 ministrů dopravy, 15 ministrů kultury," řekl Šesták.

Připomněl, že vedle těchto dlouholetých starostů působí i řada místostarostů a poukázal na to, že po letošních komunálních volbách se řady dlouholetých starostů ještě více rozrostou. "Ať vám Bůh dá sílu, zdraví a odhodlání ve zdolávání legislativních smrští a naplnění neutuchajících požadavků vašich spoluobčanů," popřál oceněným na závěr.

Za oceněné poděkoval starosta Bohumína Petr Vícha, který je současně senátorem ČSSD. Poděkoval ale i starostům. Starostou byl zvolen v roce 1994, ale na tamní radnici pracoval již tři roky předtím. "Tehdy nás bylo 43, byl tam jeden xerox a nebyl žádný počítač," uvedl.

"Od té doby jsme pokročili technicky hodně dopředu: máme počítače, mobily, kopírky, flešky, databanky, tablety, facebooky a je nás na radnici 130, a když vypne elektřina, tak můžeme jít domů," konstatoval. Dodal, že zákon o obcích měl proti tomu dnešnímu jen třetinu paragrafů, zákon o veřejných zakázkách se dal pochopit, zatímco dnes je na to zapotřebí právník.

Starosta Kravař na Českolipsku Vít Vomáčka prohlásil, že je to poprvé od roku 1991, co si nějaký ústavní činitel na starosty vzpomněl. "Ten každodenní život v té obci u nás je o tom, že za všechno můžete vy. To, že se něco podaří, o tom se moc nemluví. Že by někdo poděkoval, to se dneska moc nenosí," řekl. Popřál starostům úspěch v letošních volbách a těm, kteří už chystají třeba do důchodu, popřál, ať si ho užijí. "Dámy a pánové, asi jsme opravdu dobří," uzavřel.

Jeden z oceněných, starosta Jetětic na Písecku Ladislav Novotný je starostou už od roku 1990. Zatím neví, zda bude kandidovat i letos. Starostování po takové době je čím dál horší, na starosty se hrnou haldy papírů a dalších nesmyslných věcí, posteskl si. Starosta na malé obci přitom musí dělat všechno, poznamenal.

Starostka Lukavic na Orlickoústecku Ilona Severová působila nejprve od roku 1994 jako uvolněná místostarostka a v roce 1998 se stala starostkou. "Hodně práce a také hodně radosti, když se něco povede," popsala, co pro ni starostování po takové době znamená. Také jí vadí, že kvůli novým zákonům a předpisům je její práce ještě těžší a času na kontakt s lidmi je pak málo.