Od úspěchu k průšvihu. STAN ztratil image slušných skautů, bude bojovat o přežití

Kauza kolem pražského dopravního podniku tvrdě zasáhla hnutí STAN. Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček je ve vazbě, ministr školství Petr Gazdík odstoupil. Pro stranu Víta Rakušana je to od loňského nástupu do vlády už několikátý skandál. Důvěra voličů klesá a Starostové musí do zářijových voleb vyřešit, jak ji obnovit. Podle politologů je čeká boj o přežití.

Do říjnových parlamentních voleb šli Starostové a nezávislí v koalici s Piráty jako méně výrazný z obou partnerů. Zatímco Piráti nabízeli renomé jedné z nejviditelnějších stran parlamentní opozice, Starostové sázeli na pověst slušných politiků bez průšvihů a afér. A po sečtení hlasů mohli nečekaně slavit. Díky kroužkování získali 33 mandátů ze 37, které koalici připadly. Od té doby ale řeší jednu kauzu za druhou. Ta nejčerstvější stranou výrazně otřásla.

Vlivného náměstka pražského primátora Petra Hlubučka poslal soud v pátek do vazby kvůli obvinění z korupce. Podle vyšetřovatelů byl součástí organizované skupiny, která vyváděla peníze z pražského dopravního podniku. Hlubuček složil funkci a strana mu pozastavila členství. V neděli rezignoval i ministr školství Petr Gazdík, skončí i jako místopředseda strany. Důvodem jsou jeho kontakty s obviněným podnikatelem Michalem Redlem, kterého policie označuje za hlavu celé skupiny.

Problémy ale začaly už krátce po loňských volbách, kdy místopředseda strany a kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik nedokázal vysvětlit financování svého dřívějšího byznysu. Ekonomický expert Starostů se proto kandidatury na ministra. Pobouření vzbudil také další místopředseda, čerstvě zvolený poslanec Jan Farský, když si chtěl ponechat mandát a souběžně studovat na univerzitě v Oregonu. Po kritice z vlastní strany i od vládních partnerů z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na místo ve sněmovně rezignoval.

V březnu vyšlo najevo, že europoslanec a v té době také místopředseda hnutí Stanislav Polčák si za advokátní služby čtyřem obcím poškozeným výbuchem ve Vrběticích řekl o odměnu 7,7 milionu korun. Po zveřejnění případu v médiích se nároku vzdal a z vedení strany odstoupil.

Hlubučkova aféra Starostům výrazně přitížila, opozice žádá konec předsedy Víta Rakušana v křesle ministra vnitra či odchod všech ministrů strany. Předseda se odejít nechystá a čeká ho úkol přesvědčit voliče, aby dali jeho straně ještě šanci. Času nemá moc, volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu budou už v září. Průzkumy přitom ukazují, že s každou novou kauzou obliba Starostů klesá. Loni v listopadu by je podle společnosti Kantar volilo 13 procent lidí, začátkem června už jen 6,5 procenta.

Minulé komunální volby v roce 2018 přitom byly pro Starosty úspěšné, prosadili se do řady zastupitelstev včetně Prahy. Celkově získali 2601 zastupitelů, což byl třetí nejvyšší počet po nezávislých a kandidátech KDU-ČSL. Dosáhli také na dva primátory, v Jihlavě a Liberci.

"Představa Starostů jako slušných skautů je nyní v troskách, budou bojovat o přežití v celostátní politice," uvedl politolog Lukáš Valeš z Newton University v Praze. Starostové se původně zaměřovali na komunální politiku, od svého vzniku v roce 2004. Pověst strany bez afér jim ale pomohla do té celostátní, v poslanecké sněmovně sedí od roku 2010.

Právě celostátní pověst strany Gazdíkův odchod výrazně poznamená. Bývalý stranický šéf a místopředseda sněmovny je jedním z nejviditelnějších členů STAN. "Když o něj strana přijde, zažije velkou ránu. Politickou značku, kterou se vryjete do hlav voličů, trvá vybudovat roky. Starostům hrozí, že se ztratí," upozornil odborník na politickou komunikaci Karel Komínek.

Gazdíkova nástupce chce Rakušan představit zkraje příštího týdne, prezident Miloš Zeman by tak nového ministra školství mohl jmenovat do 14 dnů. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce zmínil Rakušan dvě jména, senátory Jiřího Drahoše a Miroslava Plevného. Ani jeden není členem strany, přestože do Senátu za STAN kandidovali.

"Pokud by jeden z nich Gazdíka nahradil, jediným straníkem ze čtyř ministrů za Starosty by byl Rakušan. Což vypovídá o skutečných personálních kapacitách Starostů pro vrcholové vládní funkce," zhodnotil politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně.

Uvnitř hnutí teď panuje skleslá nálada. Krátce před vypuknutím Hlubučkovy kauzy nečekaně zemřel Věslav Michalik, na dovolené ho postihlo srdeční selhání. "Z jeho úmrtí nás bolí srdce, z kauzy Petra Hlubučka nás bolí hlava," shrnul atmosféru ve straně člen jejího vedení a hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Neměli jsme proti Hlubučkovi důkaz

Uškodit může Starostům i to, že Hlubučka neodvolali dříve, upozorňuje politolog Valeš. O policejním vyšetřování pražské kauzy informoval už v únoru server Neovlivní.cz, zmínil i to, že vedení strany o vyšetřování ví. Seznam Zprávy zase popsaly, jak Hlubuček nezvykle levně nakoupil byty ve Španělsku. "Tehdy propásli příležitost jej odvolat, navíc ho znovu nominovali na volitelné místo v Praze," uvedl Valeš. Hlubuček byl pro letošní podzimní komunální volby trojkou pražské kandidátky, po vypuknutí kauzy se místa vzdal.

Oslovení členové stranického vedení ale tvrdí, že na základě článků v médiích zakročit nemohli. "Hlubuček v březnu řekl, že jde o snahu očernit STAN. Když člověka konfrontujete a on prohlásí, že je to nesmysl a lež, tak se s tím něco dělá špatně. Neměli jsme žádný jednoznačný důkaz," vysvětlil místopředseda pražského výboru strany Jan Lacina.

Zda Hlubuček opustí i post starosty pražských Lysolají, zatím není jasné. "Rozhodne pondělní zastupitelstvo," uvedla místostarostka a stranická kolegyně Dana Malečková.

Přízeň voličů ovlivní pražská korupční kauza především ve velkých městech. "Strana stojí na tom, že jsou to opravdu Starostové, ke kterým mají lidé v menších a středních městech často osobní vztah. Tam bude vliv mizivý. Naopak třeba v Praze, kde se volí především podle celostátních preferencí, se to může podepsat více," popsal politolog Kopeček výhled na zářijové komunální volby.

Na dobrou pověst místních politiků sází také Lacina, který je poslancem a zároveň zastupitelem v Praze 6. "V městských částech jsme připraveni přesvědčit obyvatele, že za sebou máme spoustu práce vykonávané poctivě a v dobré víře. Nemůže nás skolit sice fatální, ale přece jen selhání jednotlivce," prohlásil.

Strana svolá mimořádný sněm

Právě za provinění jednotlivce straníci Hlubučkovu kauzu označují. "Osobně to vnímám jako zradu," sdělila místopředsedkyně Věra Kovářová. Stranu jako celek členové neobviňují, podle informací Aktuálně.cz ale někteří žádají lepší kontrolní mechanismy, aby k podobným případům nedocházelo.

O těch by se mělo mluvit na mimořádném sněmu, který Rakušan svolá v létě. Post předsedy strany na něm hodlá obhajovat. "Když jsme se ucházeli o hlasy voličů, říkal jsem, že nejtvrdší nároky máme sami na sebe. To stále platí. Hlubučkova obvinění jsou natolik vážná, že jsme mu pozastavili členství a vyzvali k rezignaci na post náměstka i všechny další veřejné funkce," uvedl k čerstvé aféře.

Jeho spolupracovníci ve vedení si nemyslí, že by měl rezignovat. Nežádali to ani po Gazdíkovi, že se tak rozhodl, vnímají jako projev politické kultury. "Chápu to především jako jeho odpověď na snahu opozice dehonestovat celou stranu. Zachoval se jako odpovědný politik, upřednostnil zájmy celku nad svým vlastním. Tak by to mělo být," řekla Kovářová.

Kam se odkloní voliči?

Koaliční partneři zatím nemají k pražské aféře jednotný postoj. Premiér Petr Fiala z ODS se domnívá, že ji Starostové řeší dostatečně razantně. Ocenil, že Hlubučka přiměli k rezignaci, stejně se postavil i k odstoupení Gazdíka. "Je to čestné řešení, na něž jsme poslední léta nebyli ve vysoké politice zvyklí," řekl s odkazem na bývalého premiéra Andreje Babiše. Šéf hnutí ANO čelí trestnímu stíhání kvůli neoprávněné dotaci pro farmu Čapí hnízdo, z čela vlády ale odstoupit odmítal.

Piráti naopak žádají další vysvětlení. Jejich předseda Ivan Bartoš, před loňskými volbami spolu s Rakušanem tvář společné kampaně, se domnívá, že Gazdíkova rezignace byla na místě. "Jeho kontakty s hlavou zločinecké organizace jsou zcela nepřijatelné. V týdnu budeme mít s kolegy ze STAN jednání k dalším krokům. Zároveň musí proběhnout jednání koalice k rekonstrukci vlády," uvedl.

Jeho strana navíc odmítla nominaci libereckého hejtmana Martina Půty do dozorčí rady ČEZ, protože je trestně stíhaný. Předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které je úzce spjaté se STAN, je jedním z obžalovaných v případu údajného zneužití evropských dotací.

K odchodu z vlády vyzývá Starosty opoziční hnutí ANO. "Babiš může zase rozehrát svoji hru, že jsou tu tradiční zkorumpované strany a on jediný je správný. Hodí se mu to v souvislosti se zhoršenou hospodářskou situací a pocitem lidí, že vláda dělá málo," popsal politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Navíc může tento pocit podle něj sílit. "Musím ale dodat, že voliči, kteří odejdou od Starostů, se nepřikloní k Babišovi, ale vyberou si spíš někoho z ostatních koaličních stran. Nebo nepůjdou volit vůbec," připomněl Mlejnek pravděpodobné chování voličů.