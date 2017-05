Starosta Mělníka Mikeš řídil podnapilý. Velice se omlouvám, napsal občanům

před 23 minutami

Policie vyšetřuje starostu Mělníka Ctirada Mikeše, který řídil opilý a způsobil škodu na majetku. Starosta se sice za své nezodpovědné chování omluvil, přesto se případem bude zabývat i zastupitelstvo.

Mělník - Starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město) řídil v sobotu podnapilý, policie vyšetřuje, zda jde o přestupek, nebo trestný čin. Událostí se budou zabývat v červnu zastupitelé na veřejném jednání. Mikeš s policií spolupracuje a občanům se veřejně omluvil mimo jiné i na webu města www.melnik.cz. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Nikdo nebyl zraněn.

"Velice se omlouvám všem občanům za své nezodpovědné chování, kdy jsem 27. května večer sedl u zahradnické školy za volant v podnapilém stavu a cestou do centra města způsobil škodu na majetku," uvedl Mikeš, který to považuje za své lidské selhání. Při jízdě podle policejní mluvčí nejprve šedesátiletý muž narazil do lavičky a poškodil kolo u svého auta, poté v další ulici zaparkované vozidlo a při parkování u městského úřadu narazil do budovy.

"Řidič se odmítl dechové zkoušce podrobit, ale sám si vyžádal lékařské vyšetření spojené s odběrem krve," doplnila policejní mluvčí Markéta Johnová. Po vyhodnocení výsledků vyšetření budou policisté čin kvalifikovat. Zastupitelé čin starosty projednají 26. června.