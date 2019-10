Starosta Prahy 6 Kolář připravil odvetu pro Čínu. Její ambasádu nepozve na festival

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) v reakci na slova čínského velvyslance, že Praha může doplatit na svůj přístup k Číně, přišel s vlastním trestem pro čínskou ambasádu. Nepozve ji na příští ročník Festivalu ambasád, který městská část pořádá. Festival přitom podle starosty čínské velvyslanectví už několikrát zajímal, hlavně kvůli účasti Tchaj-wanu, jehož nezávislost Čína neuznává.

Poté, co čínský velvyslanec Čang Ťien-min vyzval na Facebooku pražský magistrát ke změně přístupu k Číně a pohrozil, že v opačném případě pocítí újmu svých vlastních zájmů, podpořilo vedení metropole hned několik starostů. Nejdále však zašel starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který uvedl, že jeho čtvrť nepozve Čínu k účasti na pátém ročníku Festivalu ambasád.

"Nebudeme měnit svůj přístup, nepřizpůsobíme se trendu současného vývoje a historického pokroku (hergot, kde už jsem tohle četl?!)," parodoval starosta původní vyjádření čínského velvyslance.

Čína se o festival zajímala už dříve, kvůli Tchaj-wanu, tvrdí starosta

Na otázky, proč by Čínu vůbec mělo trápit, že příští rok o pozvání přijde, nabídl starosta zkušenosti z minulých ročníků. Čínská ambasáda podle něj totiž už dříve na radnici tlačila, aby se festivalu nemohli zúčastnit představitelé Tchaj-wanu a výměnou za to nabídla, že koupí všechny stánky, které na akci budou. "Zjevně nepochopili, že to není Festival čínské ambasády," uvedl starosta.

Festival se koná tradičně v červnu a minulý ročník navštívilo asi patnáct tisíc návštěvníků a přes padesát ambasád. Radnice Prahy 6 ho pořádá zejména proto, že právě na jejím území se nachází velká část velvyslanectví. Ambasády na akci zpravidla Pražany seznamují s kulturou a gastronomií své země.

"Letos zase říkali, že bychom měli festival přejmenovat. Že když se to jmenuje Festival ambasád a účastní se Tchaj-wan, tak tím klameme návštěvníky, protože Tchaj-wan tady přece nemá ambasádu. Zkoušejí to. Ale jak jsem psal - náš přístup měnit nebudeme a když někdo Praze vyhrožuje, tak nemá na festivalu kultury co dělat," dodal Kolář.

Redakce Aktuálně.cz se s žádostí o reakci na starostova slova obrátila i na čínskou ambasádu, ta však zatím na otázky nereagovala.

Čínská lidová republika o Tchaj-wanu tvrdí, že je pouze zbouřeneckou provincií. Na Tchaj-wan se totiž uchýlil Kuomintang, tedy Čínská národní strana, která po druhé světové válce prohrála občanskou válku o vládu nad čínským územím s Komunistickou stranou Číny.

Otázka Tchaj-wanu je ostatně i ohniskem sváru také v případě partnerské smlouvy mezi Prahou a Pekingem, kterou se vedení české metropole rozhodlo v minulých dnech vypovědět. Právě na tento krok čínský velvyslanec reagoval slovy o možné újmě, která Praze hrozí.

Smlouvu podepsal magistrát ještě za bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a čínští vyjednavači si v ní vymohli formulaci, ve které se Praha hlásí k tomu, že "uznává politiku jedné Číny, stejně jako uznává Tchaj-wan jako nedílnou součást čínského území".

Zatímco však uznání politiky jedné Číny bývá v dokumentech uzavíraných s čínskou stranou běžné, dodatek o Tchaj-wanu nikoliv. Praha tak za podepsání takové smlouvy sklidila kritiku, že si nechala do oficiálního dokumentu vnutit něco, co do něj podle řady odborníků nepatří.

Starosta s prsty v zahraniční politice

Poté, co starosta Kolář zveřejnil svou "odvetu" čínské ambasádě, okamžitě na svém facebookovém profilu sklidil vlnu pochval i výtek. "Výborně, proti agresivnímu, brutálnímu a expanzivnímu čínskému režimu je třeba se konečně začít razantně vymezovat," napsal například Marek Pocestný.

Jiným se však zdá být starostova reakce pokrytecká. "Jste ubožák, co dostal funkci a honí si vlastní malé zakomplexované ego. Je mně vás upřímně líto. Doufám, že v boji proti zrůdné Číně jste začal u sebe tím, že se zbavíte všeho co pochází z Číny. Přeji příjemný pobyt nahý v holobytě," uvedl Hynek Kupka.

Starosta Ondrej Kolář je známý tím, že se nezdráhá zasahovat do citlivých zahraničně politických témat. Naposledy vyvolal konflikt s Ruskou federací, když navrhl odstranění pomníku maršála Koněvova z náměstí v Praze 6 - Bubenči.