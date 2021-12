Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší nejméně o 650 korun

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od 1. ledna zvednou všem příjemcům minimálně o 650 korun. Další přidání pak bude záviset na výši jejich důchodu. Průměrná starobní penze se tak navýší celkem o 805 korun. Upravuje to přijaté vládní nařízení a důchodová novela. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchod pobíralo v Česku na konci září téměř 2,86 milionu lidí.

Důchody se valorizují podle zákona pravidelně vždy od ledna o polovinu růstu reálné mzdy a o růst cen za sledované období. Od nového roku se ale znovu zvednou víc, než zákon nařizuje, a to každému o 300 korun. Tento bonus prosadila v minulém volebním období před volbami Babišova vláda.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární pevná část je pro všechny stejná a má odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3550 korun. Od ledna se zvýší každému o 350 korun na 3900 korun. Zásluhový procentní díl penze se stanovuje podle odvodů a odpracovaných let. Od ledna se navýší o 1,3 procenta a k tomu se přidá ještě dodatečných 300 korun. Celkem se tak starobní důchod zvedne v průměru o 805 korun. Lidé, kteří mají podprůměrnou penzi a pobírají méně než zhruba 15 400 korun měsíčně, si polepší o něco méně. Minimálně dostanou ale všichni proti letošku 650 korun navíc.

Na valorizaci podle zákonných pravidel by stát měl podle dřívějších informací vydat příští rok kolem 20 miliard korun a na třísetkorunové bonusy pak dalších asi 10,6 miliardy.

Český důchodový systém je dlouhodobě v deficitu. Do mírného přebytku se dostal jen v letech největší konjunktury. Kvůli koronavirové krizi se schodek prohloubil. Letos od ledna do listopadu se na penzích podle údajů ministerstva financí vyplatilo 493,06 miliardy korun. Na pojistném se vybralo o 8,4 miliardy méně. Schodek je ale výrazně nižší než v minulém, covidovém roce.

Vládní nařízení mění pro příští rok i částky pro stanovení nových důchodů. Do výdělku 17 121 korun se zahrne do základu pro výpočet celá suma. Nad tuto hranici do čtyřnásobku průměrné mzdy, který podle ministerstva práce činí 155 644 korun, se započítá 26 procent. Nad tento limit se už nezohledňuje nic.