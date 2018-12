Stárnoucí Česko podpoří imigraci žen, cizinky budou třeba v roli pečovatelek

Zatímco momentálně je v Česku v důchodovém věku každý pátý, v roce 2100 to už bude téměř třetina lidí. Tato změna věkové struktury obyvatelstva podle Českého statistického úřadu bude jedním z důvodů, proč do země bude proudit čím dál víc cizinců - především žen. Bude totiž extrémní poptávka po lidech, kteří se o Čechy, dožívající se čím dál vyššího věku, v pečovatelských domech postarají.

"Počítáme s mírným navýšením podílu žen mezi přistěhovalými v souvislosti s očekávanou vyšší potřebou pracovní síly v pečovatelských, zdravotnických a sociálních služeb, to kvůli očekávanému populačnímu stárnutí," uvedla Terezie Štyglerová z Českého statistického úřadu.

Už nyní se počet cizinců ve zdravotnictví zvyšuje. Aktuálně podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí v tomto oboru pracuje 12 464 cizinců. Kolik z nich působí v pečovatelských domech, ale ministerstvo neumí vyčíslit.

"Například ve Francii je to velkým trendem. V pečovatelských službách tam pracují lidé z jiných zemí, hlavně z těch afrických. V Německu pracují převážně polští obyvatelé. Ve Švýcarsku jsou to zase Němci. V Česku toto není zvykem, i když by se to mělo změnit," komentuje situaci Terezie Šmídová z organizace Život 90, která pomáhá seniorům.

Problém při přijímání těchto zaměstnanců je ale v jazykové bariéře. Senioři totiž vyžadují zcela přirozenou komunikaci s pečovatelem. "Pokud zahraniční pracovník neovládá velmi dobře češtinu, tak se velmi špatně se seniory domluví. Chtějí mít někoho, s kým se dorozumí na první dobrou, aniž by museli přemýšlet nad slovy, která jim byla řečena," dodává Šmídová.

Že jazyková bariéra může být problém, potvrzuje i Kristýna Hypšová z Asociace péče o seniory. Zároveň ale dodává, že senioři hlavně shání někoho, kdo by se o ně postaral, a na národnosti jim tolik nezáleží. Potvrzuje, že nedostatek těchto pracovníků bude čím dál tím větší: "Už teď máme dvě generace seniorů, lidi kolem 70 let, kteří se starají o své nemohoucí rodiče kolem devadesátky."

Lidé ze zahraničí mají také statisticky zmírnit rapidní stárnutí společnosti a také zvýšit přírůstek obyvatelstva. Podle zveřejněných údajů totiž Česko čeká pomalé vymírání, neboť se bude zvětšovat rozdíl mezi úmrtností a porodností.

Více žen bude minulostí

Podle výhledu statistiků se kromě věku změní také poměr mezi počtem mužů a žen. Aktuálně je v české populaci 50,8 procenta žen ku 49,2 procenta mužů. Dané je to tím, že je větší počet žen starších 65 let. Tento nepoměr se už ale začíná otáčet.

Zlom by měl nastat v roce 2071, kdy by v Česku měl žít stejný počet žen jako mužů. Stane se tak kvůli vymírání nejstarší generace, v níž mají převahu ženy. V roce 2090 už má být ale přebytek mužů více než 50 tisíc.

V nejstarší generaci ale budou mít dál převahu ženy, byť už ne tak výrazně. Zatímco nyní je mezi staršími 65 let 58 procent žen, v roce 2100 to už bude jen 52 procent.

I kvůli úbytku ženské populace bude dál klesat porodnost. To bude mít za následek, že v roce 2100 na 100 aktivních osob připadne 99 lidí v neproduktivním věku - mladších 19 let nebo starších 65.