„Stará Oswaldka pověsila sedm lidí.“ Hrůzy z řádění Čechů v roce 1945 znovu vytryskly

Češi, Němci i potomci těch, kdo poválečnému masakru neunikli. Ti všichni se sešli v Postoloprtech, aby připomněli, jaké krutosti tu na přelomu května a června 1945 české obyvatelstvo připravilo sudetským starousedlíkům. Zapomenuté detaily a okolnosti nyní ožily i díky bratrům Erichu a Waltrovi Urbanovi, kterým se konec války podařilo přežít, a nyní mohli říct, co tehdy prožili.
Jedním z posledních míst v Postoloprtech na Ústecku, které připomíná zdejší dlouhou přítomnost armády, je bývalý vozový areál s garážemi a parkovišti. Dnešní zázemí technických služeb stojí jen pár metrů za hřbitovní zdí. Na té už deset let visí cedulka s nápisem „Všem nevinným obětem postoloprtských událostí května a června 1945.“
To je jediná a navíc dost vágní připomínka 81 let starého běsnění, při němž tu podle odhadů Češi zavraždili dva až tři tisíce německých obyvatel. Při exhumacích v roce 1947 však bylo z hromadných hrobů vytaženo jen 763 lidských těl. Pozůstalí těch, jejichž ostatky se podařilo identifikovat, mají teprve od 2. června 2026 kde zapálit svíčku.
Pod tabulkou na hřbitovní zdi se totiž objevily stovky bílých kamínků. Na každém z nich je černou fixou napsané jméno německé oběti. Jedněmi z těch, kdo k improvizovanému památníku dorazili zavzpomínat, jsou i Erich a Walter Urbanovi. Bratři se svou maminkou skončili v roce 1945 na několik dnů v internačním táboře v bažatnici za městem, jejich tatínka Franze „česká spravedlnost“ zajala, odvedla do kasáren a popravila.
„Nejsem žádný nazi, nikomu jsem neublížil“
„Kdyby se tam schoval a tři dny nevyšel ven!“ derou se Erichovi slzy do očí, když s reportérem deníku Aktuálně.cz hovoří na kraji Armádní ulice a ukazuje do míst, kde byl dřív sklep. Právě tady stával domek, v němž Urbanovi žili. Když bubeník začal na konci května 1945 svolávat německé muže, Franz byl jedním z těch, kdo na seřadiště dorazil.
„On tam šel i s prstýnkem. Říkal - ,hele, já nejsem žádný nazi, nikomu jsem neublížil, tak co by mně mohli udělat´ - … To už stejně na tom nic nezměníme,“ vzpomíná Erich, který zanedlouho oslaví 90. narozeniny. Skrz slzy se mu těžko hledají další slova.
Jejich domek už nestojí; na parcele, která dřív sousedila s kasárnami, teď jeho synovec Martin buduje nové bydlení. „Tady byla jedna hruška, tady druhá, v chlívku, který jsem postavil, jsme vždycky chovali prase,“ ukazuje Erich na zbytky starého přístavku na zahradě.
Hned za plotem pak stála vojenská základna. „Tam byli dřív dragouni, měli tam jízdárnu a za ní byl jen dřevěný plot. Pak se teprve postavila zeď do špičky, když jsem byl malej, vylez´ jsem přes plot a díval se dovnitř,“ vybavuje si Erich Urban.
Na konci května 1945 se však kasárna proměnila v místo drastické zlovůle. Češi tam shromažďovali Němce, které pak popravovali a házeli do hromadných pohřebišť na několika místech v nejbližším okolí města. „Pamatuju si to jako dneska, byly to ty dny 26., 27. a 28. května 1945. Bylo teplo, ještě večer kolem osmé jsme seděli na chodníku, čtyři vojáci vedli asi 40 lidí,“ vzpomíná Erich Urban.
„Ta zrůda Marků a tyhleti byli ještě hrdí,“ zvyšuje Erich Urban hlas, když si vzpomene na osobu Bohuslava Marka. Vyučený švec a obecní policista se totiž po osvobození města začal rychle angažovat jako velitel revolučních gard, když předtím strávil dva roky ve vězení za černou porážku. Stal se i velitelem kasáren, kde shromažďovali Němce z Postoloprt a Žatce.
V roce 2009 Marka policejní vyšetřovatelé označili jako viníka minimálně tří vražd. Jak tehdy kriminalista Pavel Karas řekl deníku Aktuálně.cz, Marek spolu se štábním kapitánem Vojtěchem Černým „velmi pravděpodobně“ nesli odpovědnost i za smrt dalších lidí během postoloprtské genocidy. Oba ale spravedlnosti unikli. Černý zemřel v roce 1991, Marek o 22 let dříve.
„Takový bestie! Do kluků stříleli jak do hadráků,“ nenechává ani dnes Ericha Urbana klidným to, že dávkami ze samopalů Češi zabíjeli i malé chlapce. „Ožralí byli jak prasata, zalepovali okna, ať tam není vidět,“ pokračuje.
Slovo si bere jeho mladší bratr Walter. Zavražděné Němce pak prý pravidelně tři až čtyři nákladní auta odvážela z posádky. „Nikdo neví, kam je vodvezli. Jestli do Podbořan, ale takové množství těl do kremace vozit nemohli,“ zamýšlí se Walter. „Nikdo neví. Někdo to teda ví, ale nikdo se nepřizná,“ dodává a výmluvně tak ilustruje, jak podivná atmosféra v Postoloprtech panuje i 81 roků po konci války.
„Špatné věci se dějí na obou stranách“
Stejně jako v minulých letech proto i letos vyrazilo několik stovek žáků a středoškoláků na mnohahodinový pochod. Jeho organizátoři v čele s kantorem a kastelánem Petrem Zemánkem, Simonou Martínkovou a Martinem Kosem stojí i za akcí s pojmenovanými kameny na postoloprtském hřbitově.
Část trasy z Postoloprt do Žatce reportér deníku Aktuálně.cz ve středu 3. června prošel s účastníky pamětního pochodu. Ještě než průvod vyrazil, každý z účastníků si na kousek papíru vybral jméno jednoho ze zavražděných a připnul si jej na oblečení.
Patnáctiletý Ondra ze Žatce tak jde na počest Adolfa Schmidta. „Původně jsem měl jet jen já a kamarád, nakonec se rozhodlo, že pojede celá třída,“ říká novináři, když odchází z bažatnice, odkud bylo v roce 1947 exhumováno 536 těl. „Ukazuje to, že historie není černobílá, že špatné věci se dějí na obou stranách,“ hodnotí postoloprtský masakr.
Jednou ze známých tváří v průvodu byl i senátor Jiří Růžička (BEZPP). „Já tomu historicky rozumím. Přišli sem lidé ze všech koutů Československa a zůstali tady někteří, kteří měli máslo na hlavě a snažili se to ututlat. Rozumím tomu, proč se tak dlouho dělalo, jako že tady nic nebylo,“ uvažuje nad tím, proč dosud v Postoloprtech není žádné pietní místo, které by události z května a června 1945 jasně pojmenovalo.
„Jestli se máme někam posunout, musíme si říct pravdu, to je cesta k tomu, abychom pochopili, co se dělo,“ navrhuje Růžička.
Podobně to vidí i dvě mladé ženy ze Žatce, které dorazily i s malými dcerami v kočárcích. „Mělo by se o tom víc mluvit, není to tolik známé mezi dětmi, na škole jsme se to neučili, já sama se to dozvěděla až od manžela a z církve,“ pokyvuje hlavou Jitka.
„Když jsem se sem přistěhovala, říkala jsem si, že tady je to pořád nějaký divný a co to, že ti lidi jsou pořád takoví zvláštní. Začala jsem studovat tu historii místa tady,“ přidává se její kamarádka Tereza, která se narodila v Plzni.
Mezi poutníky však nebyla slyšet jen čeština. Někteří lidi dorazili i z Německa. Například žena s cedulkou Wenzl Baumgartl, již doprovází její dcera, která je prý v Česku úplně poprvé. „Moje matka pochází odtud ze Žatce, můj otec z Nejdku. Baumgartl, to je jméno naší rodiny,“ dává se do řeči s novinářem. „Je to jednoduše skvělé, že si lidi takhle připomínají historii,“ těší obě turistky.
První zastávkou procesí je velká zelená plocha v Postoloprtech, kde až do roku 2016 stála kasárna, než je jejich majitelé zdemolovali. Týden před pochodem bylo místo oploceno, bagr a několik dělníků začali chystat základové pasy pro první nové řadovky. Ty chce firma místní radní Hany Elsnicové v místě s krvavou historií postavit.
„Tolik bílých jsem ještě v Postoloprtech neviděla!“ hlásí pobaveně k pochodu jedna z místních, která právě vyšla před dveře svého domku sousedícího s polem, kde dřív stála kasárna. Její manžel mezitím do pick-upu nakládá zbytky skalky a dřeva, aby mu prý je nezlikvidovali dělníci, až se na stavbu nových řadovek vrátí.
Oběsila rodiče i děti
Německé oběti v Postoloprtech ovšem nemají na svědomí jen Češi toužící po odvetě za válečná příkoří. Za zdmi některých domů se před 81 lety odehrávala těžko pochopitelná dramata. Jako třeba v nízkém stavení v dnešní Armádní ulici přímo u původního domku Urbanů.
„Naproti bydleli Oswaldů. Bylo jich tam sedm. Oswaldová za války neškodila, ale její starej byl v armádě. Ona věděla, že když přijdou Rusové, že už jen kvůli tomu by po nich šli, že bude špatně,“ říká Erich Urban.
A tak když se k městu blížila Rudá armáda, podle vzpomínek Ericha Urbana došlo k tragédii. „Ona všechny pověsila. Rodiče, celou rodinu. Když přijdou Rusové, tak nás stejně zastřelej,“ přemítá dnes Erich Urban, jak manželka Hitlerova vojáka asi uvažovala.
Když tak prý všechny členy své rodiny oběsila, uložila je prý do postele. Jí samotnou pak podle Urbana našli lidé pověšenou pod střechou. I to byly Postoloprty roku 1945.
Řada zdejších Němců, kteří během války odešli bojovat do wehrmachtu, se pak už nikdy v Postoloprtech neobjevila. Buď zahynuli, nebo jim došlo, že by byli první na ráně. „Nemyslete si, že oni byli tak blbí, věděli, co mají na hrbu, oni se nevrátili domů vůbec,“ pokyvuje Urban hlavou.
A tak se Češi mstili na jiných. Třeba i na rodině Urbanů. Otce, místního pokrývače a pracovníka pivovaru, zavraždili, jeho ženu a dvě děti odvedli na několik dnů do internačního tábora. Když se pak trojice vrátila do svého domku, už se v něm zabydlovala česká rodina. Tu jim pak ale sousedé pomohli vystrnadit.
Dočkali se někdy Urbanovi omluvy? „Když jsem byl malý, zaklepali u nás lidi z národního výboru a dali mi školní aktovku,“ odpověděl už dříve Walter Urban novináři. To bylo jediné gesto, kterého se jim dostalo. A nic se nezměnilo ani po roce 1989.