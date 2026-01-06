Stanjura to „přešvihl“ jen o devět miliard. Ekonomové korigují slova ministryně

Státní rozpočet prý loni skončil schodkem 290,7 miliardy korun. Původní schválený plán tak přesáhl o skoro padesát miliard. V úterý to na tiskové konferenci oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Jenže někteří experti začali její slova vzápětí korigovat. Podle nich nová vláda získala na útraty pro letošní rok 40 miliard.
Analytik Národní rozpočtové rady Daniel Bárta to označil jen za časový nesoulad. „Rok 2025 skončil se schodkem 249,9 miliard, nikoliv 290,7 miliard,“ napsal Bárta na sítě. Naznačil, že kritika rozpočtu bývalé vlády ze strany ministryně není korektní.
Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň s Danielem Bártou souhlasí a pro Aktuálně čísla zveřejněná čísla podrobně vysvětluje. „Pořád je na vině ta minulá vláda, která přešvihla ten rozpočet o nějakých devět miliard,“ říká Bartoň.
Za chybějící miliardy mohou prý pozdržené peníze z evropských fondů, které do Česka nedorazily. Pro letošní rok se počítalo s evropskými penězi ve výši 154 miliardy korun a stejná suma se měla utratit. Ke konci prosince ale přišlo jen 131 miliardy a utratilo se 171 miliard.
Vyšší deficit má jednoznačné viníky. Vláda utratila za podporu obnovitelných zdrojů o 17 miliard víc, než měla v rozpočtu. V rozpočtu také chybělo devět miliard na platy nepedagogických pracovníků a skoro sedm miliard navíc se muselo vyplatit na sociálních dávkách.
Na výnosech z emisních povolenek pak vláda získala o 16 miliard méně než očekávala.
„Určitě platí, že bude mít ten současný rozpočet peníze navíc,“ konstatuje Bartoň.
„Reálně předáváme dárek Babišově vládě ve výši 41 miliard korun. Ty peníze přijdou v prvních měsících roku 2026,“ řekl pak České televizi v reakci na kritiku své nástupkyně bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)