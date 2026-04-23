Stanici metra Florenc uzavřel nález podezřelého zavazadla, nestaví tam ani tramvaje a autobusy

Kvůli nálezu podezřelého zavazadla je uzavřena stanice pražského metra Florenc, která je přestupní stanicí mezi linkami B a C.
Soupravy stanicí projíždějí. Na místo míří pyrotechnik. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. O události informoval na svém webu také pražský dopravní podnik. Podle něj se stanice uzavřela v 09:06, v důsledku toho nezastavují na Florenci ani linky tramvají a autobusů.
Proč zakazujeme dětem závodit? hřímá Bauer. V synovi vidí většího blázna, než byl sám
Oba si letos prožili premiéru. Dvaadvacetiletý běžec na lyžích Matyáš Bauer se poprvé zúčastnil zimních olympijských her, jeho tatínek Lukáš, medailista her v Turíně a Vancouveru, zase prožíval sportovní svátek coby pyšný rodič. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se rozpovídali o tom, jak prožívají, když je okolí srovnává, a někdejší vítěz Světového poháru zkritizoval české vedení běžeckého lyžování.
ŽIVĚ Ropovod Družba je v provozu, na Slovensko opět dodává ropu
Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Do projektu Čteme Havla se dnes v celé ČR zapojí přes 90 knihoven
Celorepubliková akce Čteme Havla ve čtvrtek 23. dubna u příležitosti Světového dne knihy připomene literární i občanský odkaz Václava Havla v roce jeho nedožitých 90. narozenin. Do projektu se zapojí přes 90 knihoven, které přinesou veřejná čtení, diskuse, projekce a vzdělávací programy zaměřené na Havlovy texty - eseje, projevy i dramatickou tvorbu.
ŽIVĚ Írán zabavil v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě. Na třetí dokonce zahájil palbu
Íránské revoluční gardy ve středu podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem. Píší to agentury. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.
Cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis získala kniha Kubánské tango v rytmu blues
Cestopisem roku se stala kniha Kubánské tango v rytmu blues novináře Eduarda Freislera, který ukazuje Kubu nejen jako diktaturu, ale i jako srdečnou zemi. Laureáta pořadatelé oznámili ve středu v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Rozhodovala o něm jedenáctičlenná odborná porota, které předseda spisovatel Miloň Čepelka.