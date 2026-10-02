Podívejte se, jak má vypadat nová stanice metra D Libuš

Pražský dopravní podnik vyhlásil tendr s předpokládanou hodnotou zhruba 3,76 miliardy korun bez DPH na stavbu stanice metra D Libuš. Informoval o tom mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města.
Stavba nové linky začala v roce 2022 úsekem mezi Pankrácí a Ryšánkou (dříve Olbrachtova), letos podnik s více než dvouletým zpožděním zahájil výstavbu úseku z Ryšánky na Nové Dvory, který zahrnuje tunely až do Písnice.
Výstavba stanice Libuš by měla podle Šabíka trvat 54 měsíců od předání staveniště. Podnik na ni nedávno získal stavební povolení.
„Věřím, že díky dobré koordinaci jednotlivých stavebních etap se nám podaří stanici Libuš dokončit v předstihu tak, aby mohla být uvedena do provozu společně s prvním úsekem metra D v roce 2032. Libuš je hustě obydlená část Prahy, která kapacitní kolejové spojení velmi potřebuje,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
Další primátorův náměstek Petr Hlaváček (STAN) dodal, že v okolí stanice by na základě územní studie měla vzniknout soukromá výstavba, park s náměstím či městské dostupné bydlení.
Libuš bude hloubenou stanicí s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Jižní vestibul vznikne u tramvajových zastávek Libuš, se kterými bude propojen podchodem pod Novodvorskou ulicí.
Severní vestibul vybavený výtahem bude na východní straně Novodvorské mezi Machuldovou a Cuřínovou ulicí.
Nadzemní části obou vestibulů budou součástí parterů budoucí developerské výstavby. Jediným kritériem pro hodnocení nabídek v tendru bude cena, uvedl podnik.
Vedle úseku linky z Pankráce do Písnice je v plánu její vedení z Pankráce na náměstí Míru.
Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Výhledově město plánuje její prodloužení až na náměstí Republiky.
Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče, které nyní dopravní podnik hledá v tendru, jehož výsledek by měl být podle dřívějšího vyjádření ředitele podniku Ladislava Urbánka znám v roce 2028. Město plánuje automatické sestavy nasadit i na lince C.
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