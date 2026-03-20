Stanice metra Českomoravská se po více než roce otevřela, k O2 areně už zase dojedete metrem

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v O2 areně od 24. do 29. března.
Vlaky stanicí pouze projížděly od 6. ledna 2025. Rekonstrukce měla trvat přibližně rok. Protáhla se kvůli tomu, že nosné konstrukce byly v horším stavu, než se předpokládalo. Oprava si vyžádala několik víkendových výluk provozu mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. DPP ve stanici vyměnil původní sovětské eskalátory a obnovil elektroinstalace a další zařízení.
Původní keramické obklady nahradily skleněné panely s bublinami z dílny designéra Maxima Velčovského. Součástí rekonstrukce byla také sanace průsaků vody.
Českomoravská byla poprvé otevřena 22. listopadu 1990. Tehdy byla linka B prodloužena z Florence, Českomoravská byla konečnou stanicí. Tou zůstala do roku 1998, kdy byla linka prodloužena na Černý Most. Loni na jaře město řešilo přejmenování stanice, aby název odkazoval na blízkou O2 arenu. Místopisná komise se tehdy shodla na názvu Aréna Libeň.
Uzavřena je nyní stanice metra na lince A Flora. Kompletní rekonstrukce spojená s výměnou eskalátorů a vybudováním výtahu by měla skončit na přelomu listopadu a prosince. Loni v prosinci se po téměř roční rekonstrukci otevřela zmodernizovaná stanice metra C Pankrác. V minulých letech DPP kompletně opravil stanici linky A Jiřího z Poděbrad, kde přistavěl výtahy pro bezbariérový přístup.
Připravena je oprava stanice na lince metra A Hradčanská, která začne po otevření Flory. Podnik podle dřívějších informací plánuje zahájit kompletní rekonstrukci také ve stanici Želivského.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chce chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
ŽIVĚ Pavel stvrdil rozpočet se schodkem 310 miliard, rozpočtové provizorium skončí
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací na webu Sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
„Byl absolutně fenomenální.“ Vejmelka zavřel branku před střelci Vegas, neměli šanci
Karel Vejmelka zastavil v NHL všech 28 střel hokejistů Vegas, dovedl Utah k výhře 4:0 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.
„Memorandum není možné naplnit.“ Obrana škrtla miliardové logistické centrum Mošnov
Po dlouhém lavírování, kdy se ministerstvo obrany ani Moravskoslezský kraj nechtěly vyjadřovat k tomu, jaký osud čeká armádní logistické centrum za 2,5 miliardy na letišti Mošnov, je jasno. Ministr Jaromír Zůna a ostravský hejtman Josef Bělica se definitivně dohodli, že odstupují od memoranda z července 2022. Na základě toho měla vzniknout základna, kde by našly práci až tři stovky lidí.
ŽIVĚ Orbánovo chování je nepřijatelné, zaznělo na summitu EU kvůli blokaci půjčky Ukrajině
Šéfové států a vlád zemí Evropské unie ve čtvrtek nedokázali přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána, aby přestal blokovat unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu Kč). Předseda Evropské rady António Costa na summitu EU označil Orbánovo chování za nepřijatelné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videospojení vysvětloval, že je půjčka pro Ukrajinu klíčová.