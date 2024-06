"Aby splaskl mýtus neomaleného frajera." STAN závěr kampaně postavil na kritice Turka

Volební lídr Přísahy a Motoristů sobě Filip Turek původně nebyl pro Starosty soupeřem. S tím, jak rostla jeho popularita a začal se navážet do jejich jedničky Danuše Nerudové, to vládní hnutí přehodnotilo. V závěru kampaně, která vyvrcholí v pátek a v sobotu evropskými volbami, ho mají Starostové za nejčastější cíl.

Pondělní duel v televizi CNN Prima News mezi Danuší Nerudovou a Filipem Turkem si ještě před několika dny nedokázali ve štábu Starostů představit. Tomuto střetnutí se vyhýbali a sama Nerudová odbývala komentáře k Turkovi s tím, že jí vůbec nestojí za to, aby o něm mluvila. Situace se ale změnila a účast Nerudové v debatě to velmi dobře ilustruje.

"Šla jsem do toho především proto, že jsem chtěla konečně nasvítit mediální pozornost na jeho názory a na to, jak neslušně se chová k celé řadě skupin lidí," vysvětluje pro Aktuálně.cz Nerudová. Tvrdí, že jí vadí například jeho navážení se do ochránců klimatu. Podle šéfa Starostů a ministra vnitra Víta Rakušana měla tato debata přispět k tomu, aby "splaskl mýtus Turka jako suverénního, i když dost neomaleného frajera".

Sám Rakušan ještě před debatou na svých sociálních sítích uvedl, že opravdu nechce, aby "nás tento xenofobní motorista reprezentoval v Evropském parlamentu a už vůbec aby tento člověk něco říkal jménem České republiky".

Turek přímo v televizním souboji prohlásil, že Starostové proti němu vedou nenávistnou kampaň, která mu připomíná úplně jiné politické strany. "Spíš to beru tak, že nám to brutálně zvedlo dosah," prohlásil v debatě. Odmítl, že by byl xenofobem, a výroky, které mu Starostové vyčítají, jsou prý vytržené z kontextu.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity je za vymezením se vůči Turkovi snaha Starostů přilákat na svou stranu voliče. "Logicky chtějí být v závěru kampaně co nejvíce vidět. Kdyby útočili na kolegy z vlády, nebyla by to po dřívějších zkušenostech z koalice Spolu úplně šťastná strategie," říká Kopeček. Narážím tím na nedávný spor mezi Rakušanem a koalicí vedenou premiérem Petrem Fialou. Předseda STAN tehdy nepřímo kritizoval předsedu vlády za nedostatečnou komunikaci s veřejností.

"Podobně by nebylo pro Starosty efektivní, kdyby útočili na Andreje Babiše, protože to dělají dlouhodobě. Nyní by tím nezaujali. Proto si našli někoho, jako je Filip Turek, který je v tuto chvíli relativně atraktivní a přitahuje pozornost," tvrdí Kopeček.

Nemáme tolik peněz jako SPOLU a ANO, tvrdí Farský

Starostové se podle Kopečka potýkají s tím, že ačkoliv jsou v české společnosti relativně přijatelní a lidé jejich volbu zvažují, nemají příliš silné jádro odhodlaných voličů. "Filip Turek je terč, přes který se snaží voliče přesvědčit, aby jim dali hlas. Nevím, jestli bude tato strategie fungovat, ale existuje poměrně dost voličů, které tím mohou oslovit," dodává Kopeček.

Podle důvěryhodných zdrojů ze Starostů vládne v hnutí nervozita z toho, jestli získají plánovaný počet křesel. Před začátkem kampaně mluvili Starostové minimálně o čtyřech. Nyní se bojí, jestli budou mít alespoň dvě.

Podle dvojky kandidátky Jana Farského je STAN oproti hnutí ANO a koalici Spolu v nevýhodě. "Podívejte se, kolik mají všude billboardů a dalších věcí. My zdaleka tolik peněz nemáme, což musí být někde vidět. Do toho veřejnost dosud spíš sledovala hokej a politiky si zdaleka tolik nevšímala," říká Farský.

V hnutí byl jedním z těch, kteří prosazovali vymezení se vůči Turkovi. "Parazitoval na naší kampani. Pod jakýmkoliv naším příspěvkem byli jeho příznivci, kteří vystupovali proti nám velmi sofistikovaně a s neuvěřitelným nasazením. Viděli jsme, že jde nahoru, a rozhodli jsme ukázat, že pan Turek není žádný mačo v silných autech, ale je to někdo jiný," míní Farský.

Předseda Motoristů Petr Macinka, který do politiky Turka dostal a udělal z něj po dohodě s předsedou Přísahy Robertem Šlachtou lídra jejich společné kandidátky, tvrdí, že mu útoky od Starostů nevadí. "Vít Rakušan vytáhl touto debatou naši mladou a čerstvou koalici do extraligové hry. Nepochybně tak zůstali někteří velcí hráči na několik dnů ve finále kampaně mimo hru," soudí Macinka.

Až volební výsledky o tomto víkendu ukážou, jestli strategie Starostů na poslední dny kampaně byla úspěšná. Předseda Rakušan věří ve výsledek nad deseti procenty. "Pořád platí, že s jiným než dvouciferným výsledkem nebudu spokojený. Vždycky chci víc procent, než máme. Být spokojený se statem quo nemám v povaze," říká.

Politolog Kopeček ale upozorňuje, že Starostové nikdy nebyli hnutím s velkou podporou voličů. Necelých 16 procent hlasů v parlamentních volbách v roce 2021 přičítá koalici s Piráty. "Nechci STAN umenšovat, není bezvýznamný. Ale nikdy nebyl velkou ani středně velkou stranou, spíše malou s potenciálem na šest až osm procent. Za hodně příznivých okolností může získat víc, ale nikdy to nebyla strana, která by se podobala například ODS," míní politolog.