STAN se podle průzkumu přiblížil ANO, Motoristé by se do sněmovny nedostali

Posilující opoziční hnutí STAN s 23,5 procenty hlasů výrazně stáhlo náskok vedoucího vládního hnutí ANO s podílem 29,5 procenta. Vyplývá to z říjnového volebního modelu agentury Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize (ČT). Všechny vládní strany – ANO, SPD a Motoristé – oproti předchozímu průzkumu Kantaru z letošního srpna oslabily.
Motoristé by se nyní ani nedostali do sněmovny, ačkoli se v předchozích průzkumech drželi právě na pěti procentech potřebných pro zisk mandátů.
ANO v letošních průzkumech Kantaru postupně mírně oslabuje. V prvních dvou průzkumech agentury v tomto roce v lednu a únoru měla nejsilnější vládní strana shodně 34,5 procenta. Poté se podíl hlasů pro ANO snižoval. V srpnovém průzkumu to bylo 30,5 procenta a v posledním říjnovém průzkumu 29,5 procenta.
„Hlavním důvodem, proč voliči odcházejí, je to, že jsou zklamaní z toho, že ANO neplní volební sliby, a někteří také uváděli, že nejsou spokojení s koalicí s SPD a Motoristy,“ řekla ČT k oslabení ANO analytička Kantaru Nikola Stárková.
SPD a Motoristé si od ledna až do srpna drželi stejné podíly hlasů. U SPD to bylo 6,5 procenta a u Motoristů pět procent. V říjnu ale SPD podíl voličů klesl na 5,5 procenta, tedy těsně nad limit pro vstup do sněmovny, a u Motoristů na 4,5 procenta.
Hlasů pro opoziční STAN naopak v poslední době přibývá. Letos v červnu mělo hnutí 15,5 procenta, stejně jako ODS. V srpnu se podíl hlasů pro STAN zvýšil na 17 procent a v říjnu na 23,5 procenta.
Podle analytičky Stárkové odcházejí ke STAN voliči ANO, ale i opozičních stran. Jako důvod přechodu od ODS ke STAN uváděli lidé „slabší vedení“ občanských demokratů a málo výraznou roli ODS v opozici, uvedla Stárková.
ODS, která se v předchozích třech průzkumech držela na 15,5 procenta, v říjnu oslabila na 12,5 procenta hlasů. Z opozičních stran oslabili i Piráti, a to ze srpnových 8,5 procenta na 7,5 procenta. Polepšili si naopak lidovci z 3,5 na čtyři procenta a TOP 09 ze dvou na 2,5 procenta.
Samostatně by se KDU-ČSL a TOP 09 do sněmovny nedostaly. V loňských sněmovních volbách byly součástí koalice Spolu s občanskými demokraty – dohromady by tyto tři strany měly nyní 19 procent hlasů, což je zhruba o 4,4 procentního bodu méně, než koalice Spolu získala ve volbách.
Ve srovnání se sněmovními volbami z října 2025 by si nyní pohoršily všechny vládní i opoziční strany kromě STAN, kterému oproti volbám vzrostl podíl hlasů na více než dvojnásobek.
Průzkum prováděla agentura Kantar CZ od 12. do 30. října. Zúčastnilo se ho 1005 lidí. Statistická chyba v modelu může podle velikosti stran činit 1,2 až 3,2 procentního bodu.
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