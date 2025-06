"Pohoršilo mě to. Zlobím se." Rakušanovi Starostové se bouří proti ODS a Pirátům

Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová patří ke špičkovým politikům hnutí Starostové a nezávislí, kteří jsou pořádně naštvaní na ODS i Piráty. Jsou přesvědčeni, že obě strany se je snaží "namočit" do kauzy už bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, která otřásá existencí vlády. "Není to vůči nám fér," řekla Šebelová Aktuálně.cz. V úterý proto bude jednat o celé situaci STAN s ODS.

Nestrkáme hlavu do písku, nezametáme nic pod koberec, tvrdí Aktuálně.cz místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová a ohrazuje se proti obviněním od ODS a Pirátů. | Foto: Radek Bartoníček

Jestliže ještě před několika dny šlo "jen" o to, zda z vlády Petra Fialy odejde ministr spravedlnosti Pavel Blažek, teď jde o mnohem více - o samotný pád vlády a rozkol mezi stranami, které dosud držely při sobě. Do sebe se totiž pustily dvě nejtěžší vládní síly, tedy ODS a STAN. Vláda bez nich nemůže existovat, premiér Petr Fiala je přímo závislý na 33 poslancích a poslankyních STAN.

Tato síla zatím za Fialou a ODS stála, byť to bylo s varovně vztyčeným prstem. Starostové totiž svým chováním v minulém týdnu naznačili, že nebudou chtít vládu sundat, ale za to chtějí, aby ODS transparentně a pravdivě vysvětlila, co a jak udělal jejich ministr Pavel Blažek ohledně obchodu s odsouzeným pachatelem několika trestných činů Tomášem Jiřikovským. V tom měla ODS spolupracovat s náměstkem ministra spravedlnosti Karlem Dvořákem ze STAN. Ovšem právě důvěryhodnost tohoto muže zpochybnila v nedělních Otázkách Václava Moravce čerstvá ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix.

Decroix sice na svého nového podřízeného, náměstka Dvořáka, přímo nezaútočila, ale fakticky podpořila podezření, se kterým přišla šéfka opozičního hnutí ANO Alena Schillerová, usilující o pád vlády. Obě tvrdí, že podle jejich informací náměstek Dvořák už na konci loňského roku věděl o tom, že ministerstvo řeší možnost získání bitcoinů od Jiřikovského. Decroix nevyloučila, že "z toho budou dovozeny důsledky" a že musí zjistit, kdo selhal.

"V okamžiku, kdy nastoupím na ministerstvo, je nutné toto projednat jak se stranou STAN, tak s panem náměstkem, jaké informace měl k dispozici a zda byl schopen je posoudit, respektive zda selhal v jejich posouzení," řekla Decroix. A tím popudila STAN.

Odvrací pozornost od skutečných viníků, kritizuje Rakušan ODS

Aktuálně.cz mluvilo například s místopředsedkyní STAN Michaelou Šebelovou, která otevřeně přiznala své naštvání na ODS. "Doslova mě pohoršily výroky Evy Decroix, která se ve shodě s opozici snaží namočit do problému našeho náměstka Karla Dvořáka. Vůči němu ani nám to není fér a budeme si to muset s ODS vyříkat," prohlásila Šebelová.

Podle ní se tak ODS přidala k Pirátům, kteří poukazovali na náměstka Dvořáka už minulý týden v Poslanecké sněmovně. Přitom kritizovali STAN i celkově s tím, že je hnutí k ODS ostré jen naoko, ale jinak prý ODS a Blažka kryje. "Výroky Pirátů mi připadají hodně nefér. Za to se na ně zlobím, protože náš náměstek o tom opravdu nevěděl. Procesy na ministerstvu spravedlnosti jsou takové, že není možné vědět o všem. Nebyla to jeho gesce," hájí Dvořáka a opírá se naopak do Pirátů. "Musím jejich chování vůči nám kategoricky odmítnout," zlobí se.

Zároveň Šebelová postup Starostů hájí, podle ní hrají vůči veřejnosti zcela férovou hru. "Chováme se transparentně, nestrkáme hlavu do písku, nezametáme nic pod koberec. Určitě nechceme tuto kauzu zlehčovat. On to řekl dobře pan prezident, že to je velký průšvih," míní místopředsedkyně STAN, která nechce pád vlády. "Nechceme se chovat destruktivně. V tuto chvíli já osobně nemám důvod vyjadřovat nedůvěru vládě," říká.

Jak to bude dál, napoví už úterní odpolední jednání mezi STAN a ODS, na které bude šéf hnutí STAN Vít Rakušan chování ODS k Dvořákovi kritizovat. "Jejich informace mají vyvolat dojem, že za to tak nějak můžou všichni, a odvrátit pozornost od podstatných věcí a skutečných viníků. Od ODS to podle mě není autentická snaha postavit se k věci čelem, kterou deklarovala," tvrdí Rakušan.

Samotný šéf ODS a premiér Petr Fiala si to nechce se STAN rozházet, takže v pondělí večer napsal na síť X vstřícný vzkaz Rakušanovi, Šebelové i dalším špičkám STAN. "Věřím, že si na našem společném jednání vše vysvětlíme. Není v zájmu ani Spolu, ani STAN celou situaci eskalovat. Jediný, kdo by z toho měl prospěch, je opozice a proruské síly v zemi," uvedl Fiala.

Nicméně Karel Dvořák, který je navíc jedničkou kandidátky STAN v Praze, už byl do celé bitcoinové kauzy vtažený. A nejen politici, ale také média stále více rozebírají, jak moc či málo mohl ovlivnit průběh celého průšvihu, po kterém na jeho ministerstvu skončil jak šéf Pavel Blažek, tak náměstek Radomír Daňhel.

Mimochodem, do Otázek Václava Moravce, kde jméno Dvořáka často padalo, měl pozvánku i Dvořák, ale odmítl přijít. Vyjádřil se jen na síti X, kde se hájí tím, že věděl pouze o samotné nabídce Kárima Titze, advokáta Jiřikovského, že jeho klient chce věnovat státu bitcoiny. Dvořák zároveň tvrdí, že když se na konci letošního května z médií dozvěděl, že dar byl ministerstvu skutečně věnován, byl překvapen.

Dvořáka se zastal i poslanec STAN Ondřej Lochman, který byl v Otázkách Václava Moravce místo něj, a ptal se ho podrobně, co všechno o daru ví. "Několikrát mě ujišťoval, že na poradách, které měli s panem ministrem a panem náměstkem Daňhelem, toto nikdy nezaznělo. Jediným dokumentem, ke kterému se mohl dostat, byl dopis od právníka, kde říká, že má klienta, který chce darovat něco státu. Nic dalšího náměstek nikdy nevěděl, kdyby věděl, tak se k tomu přihlásí," řekl Lochman.