STAN opět narazil. Ani Urbanovou nezvolili místopředsedkyní sněmovny

ČTK

Poslanci nezvolili v dnešním prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní Sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.

Poslankyně STAN Barbora Urbanová
Rakušan pokládá její nezvolení za demonstraci síly ze strany koalice a věří, že se nakonec místopředsedkyní dolní komory stane. „Proti zvolení Barbory Urbanové neexistuje jediný argument," sdělil Rakušan.
Ke zvolení bylo nutných 85 poslaneckých hlasů. Urbanová jich obdržela 70. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a někdejší ministr vnitra Vít Rakušan.

„Výsledek volby je takový, jaký je, nemá smysl se nad tím nějak pozastavovat. Budu nadále dělat svoji práci tak jak dosud, s důrazem na pohled do budoucna a věřím, že vládní koalice dodrží dohody,“ uvedla po vyhlášení výsledku Urbanová. Rakušan pokládá její nezvolení za demonstraci síly ze strany koalice a věří, že se nakonec místopředsedkyní dolní komory stane. „Proti zvolení Barbory Urbanové neexistuje jediný argument,“ sdělil Rakušan.

„Nejdu do vedení Sněmovny bojovat proti někomu,“ řekla Urbanová v nominačním projevu. Při řízení schůzí by byla, jak podotkla věcná, konstruktivní a spravedlivá, neprohlubovala by příkopy, ale hledala společnou řeč. „Tady dole u mikrofonu ale vždy budu poslankyně za Starosty a nezávislé Barbora Urbanová. Jsem přesvědčena, že se tyto dvě role nevylučují,“ dodala.

Doposud neobsazená pozice čtvrtého místopředsedy Sněmovny patří podle dřívějších koaličních dohod hnutí STAN. Rakušan zprvu nemohl kandidovat, protože byl stále členem vlády. Následně neuspěl v žádném ze dvou kol dvojice tajných voleb. Bývalý ministr vnitra narážel u poslanců koaličních ANO, SPD a Motoristů zejména kvůli údajnému propojení s korupční kauzou Dozimetr.

Místopředsedy Sněmovny jsou Patrik Nacher (ANO), Jiří Barták (Motoristé) a Jan Skopeček (ODS). Nachera a Bartáka poslanci zvolili v prvním kole listopadové volby, Skopečka v kole druhém.

V minulém volebním období narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO na místopředsedu Sněmovny Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něj Karla Havlíčka, jehož Sněmovna zvolila v únoru 2022. V předminulém období poslanci zvolili kandidáta ODS Petra Fialu místopředsedou Sněmovny na třetí pokus.

Budoucí premiér Maďarska Péter Magyar. Foto ze 7. května 2026.

Český prezident očekává, že se podaří shromáždit dostatek prostředků, aby mohl na Ukrajinu probíhat plynulý přísun munice i v nadcházejících měsících.

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po jednání

