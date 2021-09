Rakušanova role vedle Bartoše roste. STAN voliče přesvědčuje, aby se nebáli Pirátů

Přestože lídrem koalice Pirátů a STAN zůstává Ivan Bartoš, s blížícími se volbami roste role Víta Rakušana. Předseda starostů bude podle informací Aktuálně.cz chodit do závěrečných předvolebních debat stejně často jako Bartoš. Průzkumy ukazují, že starostové jsou pro řadu lidí přijatelnější, strana proto nyní voliče přesvědčuje, aby se nebáli Pirátů a dali hlas celé koalici.

Při setkání s lídry koalice Pirátů a starostů ujišťují Ivan Bartoš i Vít Rakušan stále o tom samém - jejich vztahy jsou ty nejlepší možné. Hlavní roli má Bartoš a bude ji mít i dál. Během posledních měsíců se ale ukazuje, že Rakušanova role roste. A že je nyní podstatně větší než na začátku spojenectví, kdy Piráti dominovali.

Koalice začala slibně, letos v dubnu by ji podle agentury Kantar volilo až 30 procent voličů, a Bartoš byl horkým kandidátem na předsedu vlády. Pak ale o podporu začala přicházet, podle čerstvých průzkumů se pohybuje na druhém a třetím místě. Kantar nyní odhaduje vítězství ANO a Pirátům se starosty dává kolem 21 procent hlasů, podobně jako koalici Spolu, tedy uskupení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Průzkumy i informace z terénu napovídají, že Rakušan a jeho starostové se v posledních měsících stali pro voliče přijatelnějšími než Piráti.

"Na začátku kampaně mě znalo asi 40 procent populace, teď mám asi 75 procent," říká Rakušan. A navzdory tomu, že kandidátem na premiéra je Bartoš, mluví o rovnocenném postavení. "On je i vizuálně větší lákadlo než já. Ale když se pohybujeme davem, lidé nás oslovují oba. Každý z nás dokáže oslovit trochu jiný typ voličů," popisuje.

Oba lídři patří k nejdůvěryhodnějším politikům, jak uvádí například červnová zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění. Odlišná je ale situace při posuzování toho, kterým politikům lidé nedůvěřují. Zatímco Bartošovi nevěří 62 procent dotázaných, což je o osm procent víc než před rokem, Rakušana označuje za nedůvěryhodného pouze 35 procent lidí.

Musíme ukazovat, že máme dvě pevné nohy

Kandidáti STAN z různých regionů mluví o tom, jak potenciální voliči reagují podstatně kritičtěji na Piráty než na jejich stranu. "Občas říkají, že by nás volili, kdybychom nekandidovali s Piráty, víc preferují nás," potvrzuje například lídr STAN v Ústeckém kraji Petr Liška. "Setkávám se s tím. Je ale otázka, zda to není jen výmluva," přidává se Tomáš Müller, lídr v Olomouckém kraji.

Podobně mluví také lídr STAN v Plzeňském kraji Josef Bernard. "Ve velkých městech to tak není, na vesnicích trochu ano, v pohraničních místech se to děje často. Otázka je, jestli odmítáním Pirátů lidé nezakrývají jiné důvody, proč volit někoho jiného," popisuje Bernard. Lidem vysvětluje, že má s Piráty velmi dobré zkušenosti, a odmítá jejich označování za "neomarxisty".

O Bartošovi s Rakušanem tvrdí, že je to naprosto rovnocenná dvojice. "Je mi líto, že jsme naše propojení s Piráty nenazvali tandem, protože oni dva jsou výborný tandem. Umí argumentovat, velmi dobře si rozumí a myslím, že také udělali nejvíc proti politickému klientelismu v naší zemi," vysvětluje Bernard a dodává, že respektuje výběr Bartoše jako kandidáta na premiéra.

Výtka k Pirátům zazní občas i v Praze, kde je strana silná, jak potvrzuje lídr STAN v hlavním městě Jan Lacina. "My starostové musíme přesvědčit 35 procent svých váhajících voličů a Piráti musí přesvědčit voliče v kategorii 18 až 29 let, kteří jim za poslední půlrok ubyli," říká. "Na Slovensku se současné vládní hnutí OLANO za čtyři týdny zvedlo z deseti na 25 procent," dává příklad.

O voličích, pro které jsou starostové přijatelnější než Piráti, mluvili také delegáti nedávného sjezdu STAN. "Existuje skupina lidí, které znejistěla naše koalice. Na druhou stranu průzkumy ukazují, že jsme nějaké nové voliče získali tím, že jsme do koaličního projektu šli," říká Rakušan. Na sněmu naléhal na straníky, aby v kampani zabrali, byť třeba nepodporovali spojenectví s Piráty.

Teď stojí Rakušan s Bartošem před otázkou, jak se zachovat ve finále kampaně ve chvíli, kdy se nálady voličů takto proměňují. Navíc za situace, kdy jejich koalice ztrácí a o výsledku voleb může rozhodovat doslova každý hlas.

Bartoš bude hodně vystupovat v televizních debatách, Rakušan by ale podle svých slov neměl zůstat v pozadí. Mimochodem, když měli lidé na Twitteru odpovídat na otázku, zda by jako premiéra vybrali Bartoše, nebo Rakušana, výrazně víc jich bylo pro šéfa starostů. Převažovaly názory, že dokáže velmi dobře vystupovat na veřejnosti, je vyzrálejší díky několikaletému starostování v Kolíně a nepůsobí tak rozporuplně jako Bartoš, který bývá předmětem mnoha dezinformací.

"Jediné správné a strategické rozhodnutí je ukázat, že jsou tady dva subjekty a jejich oba reprezentanti jdou do předvolebních debat," prohlašuje Rakušan. "Každý z nás oslovuje určitou část voličů. Snažíme se komunikovat s médii, protože pozornost je zaměřena víc na Bartoše než na mě," říká.

Bartoš chtěl, aby do rozhodujících debat šel i Rakušan

Na otázku, jak to bude s účastí v televizních debatách, když lídrem koalice je Bartoš, Rakušan odpovídá, že se budou v některých případech střídat.

"Budeme se řídit podmínkami, které média budou mít. Některá plánují v diskusích přímo kandidáty na premiéra, což je u nás Bartoš. Ale jinak to máme rozděleno půl na půl," uvádí. "Česká televize teď například formuluje své podmínky. Pokud by to záleželo na nás, šel bych já," popisuje.

Nechce brát kampaň jako závod mezi Bartošem a Rakušanem. "Já jsem schopen oslovit střední starší generaci skrze zkušenost z úřadu starosty," upozorňuje předseda STAN.

Bartoš pro Aktuálně.cz prohlašuje, že Rakušana bere od začátku jako rovnocenného partnera. "Našel jsem v něm výborného parťáka. V kampani si kryjeme záda a vystupujeme tak, aby to bylo vyrovnané. V pokrytí závěru kampaně se budeme střídat. I koaliční smlouva hovoří o tom, že jsou dva lídři," uvádí s tím, že teprve nyní se mnoho voličů rozhoduje, koho bude volit.

"Mrzí mě, že když jsme ve velkých závěrečných debatách chtěli naši účast jedna ku jedné, tak se některé televize ozvaly, že chtějí mě jako kandidáta na premiéra, a Rakušana nepozvaly," říká Bartoš.

O tom, že se s předsedou starostů dobře doplňují, je Bartoš přesvědčený i podle reakcí lidí v terénu. "Každý máme své voličské jádro. Starostové víc mluví ke svým voličům a my ke svým. Stále ale propagujeme koalici jako celek," vysvětluje šéf Pirátů.

Rakušan se obává spolupráce koalice Spolu s ANO

V závěru kampaně na sebe Rakušan upozorňuje i tím, že víc než kdokoliv jiný opakuje nutnost vládní spolupráce mezi "jeho" koalicí a koalicí Spolu, tvořenou ODS, lidovci a TOP 09. Její lídry vyzývá, aby dali najevo, že odmítají možnou vládní spolupráci s hnutím ANO nynějšího premiéra Andreje Babiše. Vidět to bylo už na nedávném sněmu STAN a také minulý týden, kdy zahajoval s Bartošem ostrou část kampaně v Ústí nad Labem.

"Buďme spojenci, pojďme do toho po volbách spolu. Dejme ten příslib veřejnosti, dejme jí naději," prohlásil Rakušan. Následně zástupci koalice Spolu na sněmu prohlásili, že s Piráty a STAN počítají, zatímco ANO jednoznačně odmítají.

Rakušan přesto naznačuje obavy, že by nakonec k takové spolupráci mohlo dojít. V Ústí nad Labem například tvrdil, že Piráti se STAN jsou jediná síla, která jasně a otevřeně říká, že s ANO nebude mít nic společného.

V koalici Spolu jeho slova vzbudila nevoli. Pro Aktuálně.cz je Rakušan vysvětlil tak, že lídrovi Spolu Petru Fialovi věří, že s ANO nechce jít. Má ale obavu z vyjádření jiných politiků koalice, kteří spolupráci s ANO bez Babiše připouští. Zatím posledním, kdo připustil spolupráci s ANO, byl starosta Prahy 6 a kandidát TOP 09 Ondřej Kolář na webu Seznam Zprávy.

Týden po ANO zahájila koalice PirSTAN horkou část kampaně ve stejném městě - v Ústí. A tato koalice kategoricky odmítla vládu s ANO. Chceme odřezat všechny články této tasemnice, která nás tady už osm let sužuje, prohlásil Vít Rakušan. Mířím ještě za lídrem koalice Spolu v kraji. pic.twitter.com/QWRx2E30VA — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 9, 2021

"Vím o jeho slovech a nebudu říkat, že z toho nejsem nervózní. Raději bych před volbami slyšel trochu jednoznačnější hlas," upozorňuje Rakušan.

"Fiala má moji politickou a osobní důvěru, mé přání je, aby jako předseda ODS pokračoval i po volbách. Nemám do toho co mluvit, ale věřím, že příslib ohledně nespolupráce s ANO dodrží," dodává.

Pokud by skutečně vznikla vláda zmiňovaných dvou koalic, mohl by se stát Rakušan ministrem vnitra. Právě na tuto pozici se připravuje.