„Stále si za tím stojím.“ Plaga vysvětlil, proč by nehlasoval proti sjezdu sudetských Němců

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek vyjádřila nesouhlas s konáním sjezdu sudetských Němců v Česku. S tím nesouhlasí jeden z Babišových ministrů. A vysvětlil také proč.
„Deklarace smíření a společné budoucnosti, pro kterou jsem před lety jako zastupitel města Brna hlasoval, byla reakcí na brněnský pochod smrti, a za jejím poselstvím si stále stojím,“ uvedl na sociálních sítích ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.
Sněmovna se totiž ve čtvrtek z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. „Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním 76. sněmu Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání,“ stojí v usnesení, které poslanci odhlasovali.
„(Stojím) jak za poselstvím smíření k těm, kdo byli násilným vyhnáním postiženi, tak za poselstvím společné budoucnosti,“ uvedl Plaga. To podle něj vychází z přesvědčení, že pokud si obě strany uchovají vědomí „o nepřijatelnosti uvedených činů“, budou schopny k nim zaujmout otevřený postoj a nic podobného se nebude opakovat. „Z tohoto důvodu bych pro usnesení, které dnes bylo Sněmovnou schváleno, nehlasoval,“ dodal ministr.
Pro návrh usnesení hlasovalo 73 ze 77 přítomných poslanců koalice. Proti nebyl nikdo. Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela, a to David Kasal, David Pražák, Roman Kubíček (všichni ANO) a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se v Brně uskuteční mezi 22. až 25. květnem. Jde o přelomovou událost – poprvé za 76 let existence těchto srazů se komunita vyhnaných Němců a jejich potomků nesejde v Německu či Rakousku, ale přímo v zemi svých předků. Očekává se zhruba tisícovka účastníků.
Nejméně 12 životů si vyžádal ruský útok na Kyjev, mezi oběťmi jsou i dvě děti, oznámili ve čtvrtek ukrajinští záchranáři. Pátrání po pohřešovaných v troskách pokračuje. Dříve úřady informovaly o čtyřech desítkách raněných a dvou desítkách nezvěstných.
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting v oznámil ve čtvrtek rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.
Před více než rokem se u španělského pobřeží potopila za záhadných událostí ruská nákladní loď Ursa Major. Nové vyšetřování naznačuje, že loď se mohla stát terčem západní sabotážní akce. Údajně totiž převážela komponenty jaderných reaktorů do Severní Koreje.
Poslankyně Andrea Hoffmannová z Pirátů popisuje, jakým způsobem zástupci vlády pracují v mediálním výboru, který se opakovaně zabýval novým zákonem o ČT a ČRo. Vláda Andreje Babiše se podle ní snaží dehonestovat názory členů pracovní skupiny včetně expertů jen kvůli tomu, že oponují jejímu postoji.
Írán začal umožňovat některým čínským lodím plavbu Hormuzským průlivem, a to v souladu s íránským protokolem pro správu průlivu, píše ve čtvrtek agentura Fars. Íránské revoluční gardy následně podle agentury Reuters uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení íránských úřadů. Není jasné, zda se jednalo pouze o čínské lodě.