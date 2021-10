Už vím, komu hodím hlas. Jak se lidé rozhodovali těsně před letošními volbami

Někteří měli jasno hned, jiní váhali. Komu dají ve volbách do sněmovny hlas, se rozhodovali podle televizních debat, vystupování lídrů i volební kalkulačky. Měsíc před volbami sledovala redakce Aktuálně.cz třicítku voličů. Nejčastěji šlo o ty, kdo lavírovali mezi koalicí Spolu a Piráty se starosty. Nechyběli ani rozhodnutí příznivci vládního hnutí ANO, nově vzniklé Přísahy či tradičních Zelených.

Na rozdíl od jiných svoji podporu hnutí ANO nijak neskrývá. Marek je z Prahy, a když na jeden ze stranických mítinků v hlavním městě dorazil pro podpis lídra kandidátky Patrika Nachera, jednoduchým způsobem zdůvodňoval, proč volí právě nynější vládní partaj. "Jsem přesvědčený, že Andrej Babiš je nejlepší možný premiér," prohlásil.

V posledních týdnech před volbami byla redakce Aktuálně.cz v kontaktu se třemi desítkami voličů. Zjišťovala, se kterou stranou sympatizují, jak se jejich postoje mění, komu a proč nakonec dají hlas. Redakce je uvádí křestními jmény, jejich plná jména ale zná.

Marek měl jasno měsíc před volbami a ze svého přesvědčení neuhnul ani po několikatýdenní kampani. "Samozřejmě volím ANO," prohlásil při setkání v předvolebním týdnu. Jasno má i o čerstvé Babišově kauze s nakupováním nemovitostí přes slepenec firem v daňových rájích. "Určitě není náhoda, že se to objevilo těsně před volbami. Je to stejné jako jiné údajné kauzy. Nic to nezměnilo na mém přesvědčení," uvedl a dodal, že podobně to vidí i další lidé, s nimiž je v kontaktu.

Kauza vypukla počátkem října, kdy server Investigace.cz s odkazem na miliony uniklých dokumentů popsal, že si Babiš před svým vstupem do politiky koupil přes řetězec firem nemovitosti ve Francii za bezmála 400 milionů korun. Mezi nimi i luxusní sídlo Château Bigaud, kde v minulých letech trávil dovolenou.

Marek patří ke skupině Babišových voličů, kteří jsou v kontaktu přes Twitter. Není to úplně typické, uživatelé této sociální sítě bývají k ANO spíš kritičtí, a voliči Babišova hnutí proto své politické preference nedávají na Twitteru příliš najevo. Vzájemně o sobě ale vědí. "Když se ANO zastaneme, většinou jsme hned terčem nenávisti nebo posměšků," popisuje Marek. Podle něj to vede k tomu, že se příznivci ANO ještě více utvrdí ve své volbě.

Hnutí ANO je rozhodnuta volit také Ivana N. z Hodonínska, která původně zvažovala volbu lidovců. "Ale tím, že se dali do party s jinou stranou pro mě již nejsou důvěryhodní. Chci volit jen jednu stranu, nikoliv nějaký spolek," vysvětlovala žena, která se věnuje farmaření. "Budu volit ANO. Považuji Andreje Babiše za dobrého manažera a člověka, který dokázal postavit vlastní firmy. Umí několik světových jazyků, vhodně reprezentuje zemi, má své nadace, podporuje řadu grantů," míní Ivana. Kauzy jako Čapí hnízdo nebo nákup nemovitostí její volbou nijak neotřásly. "Připadne mi úsměvné vytahovat kauzy ještě z dob, kdy nebyl premiérem a dělat z nich nyní velké téma," přibližuje svůj pohled.

Hodit si korunou, nebo volit naslepo

Soupeřem hnutí ANO jsou dvě koalice stran, které v současné sněmovně sedí v opozici. Jednak je to trojkoalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, vedle ní koalice Pirátů se STAN. Jejich příznivci většinou před měsícem říkali, že váhají, pro koho hlasovat. Rozhodovali se s blížícím se termínem voleb. Někteří dokonce přiznávají, že budou váhat ještě před urnou.

"Zvažoval jsem ruletu - vyhodil volební lístky kromě obou koalic. Poslepu bych pak dal jeden do obálky a druhý vyhodil. Ulehčilo by mi to rozhodování," přiznal Jiří, čtyřicetiletý grafik z Prahy. Podobně to vidí i osmatřicetiletá Ria. "Asi si v pátek před druhou hodinou odpolední hodím korunou," zmínila čas otevření volebních místností. Nadsázku ale vzápětí brala zpátky. "Nerozhodne okamžitý pocit. Spojí se týdny sledování, přemýšlení a povídání s ostatními lidmi. Bude to volba z rozumu i z instinktu. Teď to chci hodit Pirátům a starostům. Chci za premiéra Víta Rakušana," uvedla.

Do poslední chvíle se rozmýšlí i Jiří. "Piráti se starosty se za poslední měsíc moc nepředvedli, kromě úletu pana Dostála," připomněl kauzu Ondřeje Dostála, pirátského kandidáta na ministra zdravotnictví. Ten nejdříve nechtěl uvést, zda je očkovaný proti koronaviru, nakonec sdělil, že není. "Na druhé straně viditelně vyrostl Petr Fiala, dokážu si ho představit jako premiéra," pochválil předsedu ODS. "Ale stejně to asi nakonec dám Pirátům. Ivan Bartoš je mi blízký a přijde mi jako fér člověk. Stejně tak Petr Gazdík, Jan Farský a Olga Richterová," jmenoval hlavní tváře koalice.

Váhání bylo pro voliče obou koalic mezi lidmi oslovenými Aktuálně.cz typické. "Zatím nejsem pevně rozhodnutá. Líbí se mi dvě kandidující ženy - Olga Richterová od Pirátů a Markéta Adamová Pekarová, předsedkyně TOP 09. Zaujaly mě svou odpovědnou prací ve sněmovně," svěřila se před měsícem Dana. "Jsem zastáncem liberální politiky s důrazem na Evropskou unii a lidská práva. Ačkoliv jsem v důchodu, sektu ANO bych nikdy nevolila," zmínila se o Babišovu straně, která na seniory míří ve své kampani.

Po čtyřech týdnech uvedla, komu svůj hlas dá. "Rozhodla jsem se pro Olgu Richterovou. Přestože je to křehká, drobná žena, nebojí se ani Babiše. Ve sněmovně dokázala prosadit řadu dobrých věcí a je velice pozitivní. Kromě toho mám pocit, že se z Pirátů stali otloukánci kampaně," vysvětlila Dana.

Proč raději Piráty se starosty

Koalici Pirátů a starostů hodí hlas i další. "S nimi cítím naději na změnu v politice i v myšlení. Dělají si legraci, když se na ně útočí. Jejich lídři se usmívají v debatách, mluví o tom, co se má udělat, ne o tom, co se udělalo špatně. Jejich předvolební klip je vtipná recese," uvedla Eva, matka dvou zhruba dvacetiletých dětí.

Stejně volí také Václav, hlavně kvůli předsedovi STAN Vítu Rakušanovi. "Budu kroužkovat kandidáty starostů. Volím ve Středočeském kraji, kde je i pan Rakušan, který působí jako kompetentní člověk," prohlásil. K této koalici se přikláněl už před měsícem. "Před osmi lety jsem volil KDU-ČSL, jenže ta nakonec měla část zásluhy na tom, že je tu teď Babiš," zmínil, že ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) po volbách 2013 zasedla sociální demokracie, ANO a právě lidovci.

Koalici Pirátů se starosty bude volit i třicetiletá Kateřina, která pochází z Ústí nad Labem a pracuje jako analytička v mezinárodní firmě. "Pečlivě jsem sledovala televizní debaty. Její kandidáti mi přišli vždy dobře připraveni," uvedla. Hlasovat pro ně bude i přesto, že ji mrzí kauza zmiňovaného Piráta Dostála, ne vždy povedená komunikace a hluchá místa v kampani. "Koalici Spolu jsem vyloučila jako příliš konzervativní," uvedla a jmenovala výroky šéfa lidovců Mariana Jurečky, který se vymezil proti manželství pro všechny.

O Pirátech se starosty v posledních týdnech mnozí příznivci zapochybovali, přestože k nim před měsícem měli největší sympatie. Příkladem je právě Eva, která vysvětluje, proč zůstala u své původní preference. "Utvrdila jsem se silným vystupováním pana Rakušana v debatách. Teď je nejvýraznější osobností koalice," popsala.

K Pirátům a starostům se obrátil i čtyřiadvacetiletý Martin z Ostravska, který se rozhoduje podle volební kalkulačky. Před měsícem chtěl přitom volit Trikolóru. "Shoduji se s ní ve všem, až na jednu věc - referendum o odchodu z Evropské unie. Unie je pro Česko velice důležitá. Jsem také pro migraci, ale pouze vzdělaných lidí," sdělil.

Trikolóra podle něj nemá jistotu, že se do sněmovny dostane. "Proto chci dát hlas straně, která šanci má a je mi rámcově nejblíže. S Piráty a starosty jsem měl v kalkulačce také vysokou shodu. Jediné, co mi na nich vadí, je jejich politika životního prostředí. Se zbytkem souhlasím," uvedl.

Nakonec jsme se rozhodli pro koalici Spolu

Někteří váhající voliči si naopak řekli, že více důvěřují politikům ze Spolu. "Pirátům jsem v některých ohledech přestala rozumět. I přes jejich program si nejsem jistá, kam se vrtnou. Spolu vystupuje až na drobnosti jednotně, a je mi sympatická jejich kampaň. Už mám připravené i kroužky," oznámila Veronika z jižní Moravy.

Dát přednost jednotlivým kandidátům místo stran by uvítal i Zbyněk z Pardubicka. Volit bude koalici Spolu, Piráti ho v debatách o kompetentnosti svých názorů nepřesvědčili. "V mém kraji není na kandidátkách nikdo, kdo by mě nadchnul. Možná jsem zkažený dlouhodobým pracovním pobytem ve Velké Británii, ale raději bych volil do sněmovny poslance bez ohledu na jeho stranictví. Člověka, kterého znám a jehož názory mi budou bližší než názory strany," uvedl.

Ke Spolu se kloní i Soňa, seniorka z Ústecka. Dříve volila ODS, později TOP 09 a naposledy starosty. "Na 80 procent se přikláním ke Spolu," hlásila před měsícem. A den před volbami? "Kampaně mě neberou. Nechápu, jak někdo může volit podle jarmarků či zmrzliny zdarma," zmínila volební jarmarky SPD Tomia Okamury a zmrzlinu Babišova hnutí ANO. "Rozhodla jsem se volit Spolu na základě předvolebních debat. Tam na mě nejvíce zapůsobili Rakušan a Fiala," popsala.

Někteří z voličů, se kterými Aktuálně.cz mluvilo, svůj hlas nehodí ani Babišovu hnutí ANO, ani opozičním koalicím. Své favority mají jinde. Petra je rozhodnuta volit letos založenou Přísahu bývalého policisty Róberta Šlachty. "Je to člověk, kterého naše republika potřebuje. Vím, že není spasitel a nedokáže hned všechno zlepšit, ale jeho morální kredit svědčí o tom, že svoje sliby promění v činy," uvedla před měsícem. Na svém názoru po týdnech kampaně nic nemění. "Důvod, proč volím Přísahu, je pořád stejný," prohlásila.

Ke Straně zelených, která se do sněmovny dostala zatím jen jednou, v roce 2006, se kloní Martin ze Zlínska. Tehdy byli Zelení dokonce i ve vládě Mirka Topolánka (ODS). Letos ale Martin váhá. "Zdá se, že to tentokrát nejde riskovat. Pokud se za těch pár týdnů něco zásadního nestane, většina hlasů z naší rodiny půjde Pirátům a starostům," řekl. "Jako dlouholetý volič Zelených doufám v zázrak, který by mě přesvědčil, že můžu volit 'srdcem'. Obávám se ale, že mi nezbude než hlasovat pragmaticky pro Piráty se starosty," svěřil se.