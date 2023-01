Za Pavlem přijela Nerudová, Fischer a Hilšer. Radí se, jak ve finále porazit Babiše

Přestože prezidentský kandidát Petr Pavel vyhrál první kolo voleb, v jeho štábu místo oslav začala brzy probíhat jednání o tom, jak porazit v druhém kole Andreje Babiše. Za Pavlem přijela nejdříve další kandidátka Danuše Nerudová a následně další dosavadní soupeři Marek Hilšer a Petr Fischer. Pavel zatím neřekl, jakým způsobem mu zmiňovaní kandidáti vyjádří podporu.

Z tváře generála ve výslužbě Petra Pavla se během sobotního odpoledne, kdy se sčítaly hlasy voličů, vůbec nedalo vyčíst, jak si zrovna vede. Stejně klidný výraz měl v prvních desítkách minut, kdy výrazně vedl jeho hlavní soupeř Andrej Babiš, nezměnil ho ani ve chvílích, kdy expremiéra dotahoval, ani když ho dokonce v závěru přeskočil.

"Samozřejmě, že mám radost," tvrdil vítěz prvního kola voleb s ledovým klidem před pátou hodinou odpoledne. Kousek od něj jásali jeho podporovatelé, tleskali a vyvolávali generálovo jméno. "Pavel na Hrad," volali, když se protlačil na první místo. Do té doby bylo vidět na štábu Petra Pavla napětí.

V rámci zpravodajství @Aktualnecz přináším pohled na chvíle, kdy poprvé a podruhé propukl ve štábu Petra Pavla jásot. Poprvé, když se blížil procenty k Andreji Babišovi a podruhé, když ho předběhl. Jediné, kdo nedával najevo emoce, byl Petr Pavel. pic.twitter.com/QpUE9kbG9V — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 14, 2023

V Pavlově volebním štábu bylo rušno už od sobotního dopoledne. Na obrazovce se vyjadřovali podporovatelé bývalého předsedy vojenského výboru NATO z celé země, s nimiž se spojila hlavní koordinátorka Linda Kopecká. O postupu svého kandidáta nepochybovali. Někteří doufali v zisk prezidentského postu už v prvním kole. To by však musel Petr Pavel získat přes polovinu hlasů.

Sama Kopecká byla zdrženlivější, byť také věřila v úspěch. "Díky tomu, že už jsem zažila v politice hodně, tak vím, že se může stát cokoliv každý den. Beru to tak, že jsme v kampani udělali pro úspěch maximum, byla u toho skvělá atmosféra a překonali jsme složité a těžké okamžiky. Uvidíme, jak to dopadne," říkala ještě předtím, než se začaly sčítat hlasy voličů.

"Už je to tři roky, tehdy jsem byla oslovena, jestli bych se k němu přidala," říkala Kopecká a popisovala, jak Pavel za tu dobu objel celou zemi, účastnil se stovek debat s lidmi a napomáhal také v boji proti covidu.

Téměř nikdo další z těch, co vedle Petra Pavla od začátku stáli nebo ho postupně finančně podporovali, ve štábu nebyl. Chyběli významní sponzoři i známé osobnosti. "My jsme vzali toto první kolo zcela pracovně, proto jsme ani nikoho z těchto osobností a sponzorů nezvali," vysvětlila generálova mluvčí Eva Hromadová.

Že půjde skutečně o pracovní odpoledne, bylo v podvečer už zcela jasné. V horním patře volebního štábu se scházeli někteří neúspěšní prezidenští kandidáti. Danuše Nerudová s novináři nemluvila, Pavel Fischer a Marek Hilšer několik slov na podporu úspěšnějšího soupeře řekli.

"Se všemi třemi jsem se sešel a jsem rád za to, že mi přišli poblahopřát a domluvit podporu. Dohodneme se na konkrétní formě, jak by mi v kampani mohli pomoct. Předpokládám, že ty dva týdny budou velice intenzivní. Budeme se věnovat cestám do regionů či mediálním vystoupením. Chci ukázat rozdíl mezi tím, co nabízím já, a co nabízí Andrej Babiš," řekl Pavel v Událostech ČT.

"Schůzka s Petrem Pavlem byla velmi krátká. Předali jsme si květiny, sdělili jsme si svoje pocity. Shodli jsme se na tom, že největší zlo v této zemi je Andrej Babiš. Pak jsme se dohodli, že dál budeme pokračovat v pondělí."

Mimochodem: Fischer a Hilšer se ocitli v podobné situaci jako při prezidentských volbách před pěti lety. Tehdy se také nedostali do druhého kola a společně pak podpořili Jiřího Drahoše, který ale nakonec neuspěl v souboji s Milošem Zemanem.

Video: "Začíná druhý poločas. Andrej Babiš bez faulů hrát neumí," prohlásil Petr Pavel (14. 1. 2023)