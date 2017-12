AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Srážka rychlíku s osobním autem na železničním přejezdu u Lanžhota na Břeclavsku zastavila dnes večer dopravu na koridorové trati do Bratislavy. Nikdo nebyl zraněn, škoda by se mohla pohybovat kolem 100 000 korun. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podle webu Českých drah potrvá omezení dopravy zhruba do půlnoci. Nehoda se stala kolem 21:00. "Došlo ke střetnutí rychlíku jedoucího z Prahy do Bratislavy s osobním autem na přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací a závorami," řekl Drápal. Omezení dopravy se dotklo i dvou vlaků EuroCity. Cestující objedou místo nehody náhradními autobusy, zpoždění České dráhy podle svých internetových stránek očekávají až dvě hodiny.

autor: ČTK | před 5 hodinami

