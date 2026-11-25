Na shromáždění velitelů Armády ČR tepal Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu, do vlády Andreje Babiše kvůli nízkým obranným výdajům. Na druhé straně Prahy mezitím bezpečnostní experti řešili, jaké výzvy Česko v nejbližší době čekají a že ozbrojené síly obranu samy nezvládnou a potřebují odolnou společnost. Její test – přesuny stovek tisíc vojáků – už prý přitom může přijít velmi brzo.
„Je mou povinností otevřeně říct, že při výdajích na obranu na úrovni dvou procent HDP narážíme na své limity. Dokážeme udržovat stávající schopnosti a plnit nejnutnější úkoly. Jen velmi obtížně však budeme rozvíjet schopnosti nové,“ prohlásil Miroslav Hlaváč v úterý ráno, kdy poprvé jako náčelník generálního štábu vedl velitelské shromáždění.
„Tempo modernizace se zpomalí a některé potřebné projekty se odsouvají. Nejde o požadavek armády na větší komfort; jde o schopnost státu zajistit svou obranu,“ řekl dále Hlaváč ve svém vzkazu, který mířil prioritně na kabinet Andreje Babiše (ANO).
Právě Babišova vláda a její ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) totiž rozhodli o tom, že místo potřebného růstu se české obranné výdaje pro příští roky zakonzervují na úrovni kolem dvou procent HDP.
„Pláčeme nad dvěma procenty. Kde to jsme?“
Že tyhle peníze pro českou obranu a spojenecké závazky zdaleka nestačí, se v úterý řešilo i na pražském PwC Defence Forum 2026. „Před pádem železné opony jsme dávali na obranu šest až sedm procent HDP. Dneska pláčeme nad dvěma procenty, kde to jsme?“ divila se třeba ekonomka Jana Matesová, která v minulosti působila i jako česká zástupkyně ve Světové bance.
Matesová se přitom shoduje s řadou zahraničních insiderů v tom, že Rusko má v blízké době zájem testovat „kohezi“ Severoatlantické aliance a jejích států.
Po takových provokacích nebo útocích pak nejspíš přijde reakce NATO. „Součástí takového odstrašení (Ruska) mohou být přesuny spojeneckých sil na východní křídlo aliance, a to nás může čekat velmi brzo,“ předvídá Matesová.
To by pro Česko jako takzvanou hostitelskou zemi (Host Nation Support) mohlo znamenat třeba i tranzit desítek či stovek tisíc spojeneckých vojáků s technikou.
K tomu Petr Mlejnek, bývalý ředitel civilní rozvědky ÚZSI, připomněl, že případné přesuny aliančních sil po páteřní dálnici D1 budou během potenciálního konfliktu probíhat souběžně s civilním provozem. Myslet je proto podle něj třeba i na vojenskou ochranu mostů, aby je Rusové či jimi podporované síly nemohli zničit.
Mlejnek: Rus nepostupuje, bombarduje
„Dokud Rus válčí na Ukrajině, není schopný svou armádu plnohodnotně postavit proti alianci,“ tvrdí Mlejnek, bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Jedním dechem ale upozorňuje na rapidně stoupající počet sabotáží v Evropě.
Slova o stavu ruské armády Mlejnek dokreslil tím, že pokud měla Moskva před zahájením války na Ukrajině 11 000 tanků, dnes už jich je pouze 3600. Ruský zbrojní průmysl přitom dokáže vyrobit 400 těchto obrněnců ročně.
„Rus na frontě nepostupuje,“ shrnul bývalý šéfzpravodajec nynější stav na ukrajinském bojišti. „Proto bombardují infrastrukturu a elektrárny, ale žádný stát bombardováním nic nezískal,“ popisuje Mlejnek. Nicméně ruské útoky na civilní cíle mohou zatlačit na další migrační vlnu Ukrajinců. Podle Petra Mlejnka tak hrozí příchod dalších 110 000 lidí do zemí střední Evropy.
Právě na rizika plynoucí z války na Ukrajině trvající pět let v úterý upozornil i český prezident Petr Pavel: „Perspektiva jejího ukončení mírem, který by byl co nejspravedlivější pro napadenou zemi a který by zároveň přinesl stabilitu do Evropy, je ještě hodně daleko.“
Na velitelském shromáždění Armády ČR prezident zdůraznil, že „skutečnou vůli“ k dosažení míru vidí jen na straně Ukrajiny, Evropy a USA.
„Cesta k míru bude dlouhá, určitě nebude jednoduchá, a i po uzavření míru budeme čelit dalším rizikům, která dnes možná ani nedoceňujeme. Obě válčící strany mají ve zbrani více než milion lidí, jsou připraveny na dlouhodobý konflikt, včetně válečné ekonomiky.
Přechod zpátky do standardního mírového stavu bude trvat roky a ponese s sebou mnoho různých výzev, včetně rizika zvýšené migrace, včetně rizika proliferace zbraní, frustrace lidí, kteří několik let pouze válčili a budou mít problém zařadit se zpátky do mírového života. To všechno bude realita, které budeme čelit,“ vypočítal Petr Pavel.
Připomeňte si, jak velitelské shromáždění české armády vypadalo, když ji vedl ještě Karel Řehka:
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
„Jsem podle něj kufr?“ Diktátor nabídl Zelenskému cestu. Jinak si má vzít kalašnikov
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko navrhl, že se stane jakýmsi „bezpečnostním garantem“ svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského na cestě do Moskvy. Zelenskyj ale kontroval tím, že podobné nápady jsou absurdní a k ukončení války nijak nepomáhají.
Z čínského kosmodromu odstartovala Božská loď, na palubě je i Pákistánec
Z čínského kosmodromu Ťiou-čchüan ve středu v 8:18 místního času (1:18 SEČ) úspěšně odstartovala kosmická loď Šen-čou 24 (Božská loď), která míří na čínskou vesmírnou stanici Tchien-kung (Nebeský palác), píše agentura Reuters.
Základní problém je Babiš, říká Petr Fiala. Chystá novou stranu nebo kandidaturu?
Petr Fiala označuje Andreje Babiše za hlavní problém současné politiky a odmítá, že by strategie „anti-Babiš“ byla přežitá. V rozhovoru pro Spotlight říká, že opozice musí spojit nespokojené voliče a nabídnout jim silnou alternativu. Nestačí podle něj dlouhý program — rozhodne jasná vize a schopnost rychle reagovat.
Stovky, možná tisíce materiálů s dětskou pornografií. USA obžalovaly otce vévodkyně Meghan
Thomas Markle, otec Meghan Markleové a tchán prince Harryho, byl v úterý u federálního soudu v Los Angeles obžalován ze dvou případů držení dětské pornografie. Podle prokuratury mu za každý případ hrozí až 20 let vězení, píše agentura Reuters. Markleová přerušila vztah se svým otcem před několika lety.
Huawei kradla obchodní tajemství, Spojené státy ji odsoudili za spiknutí
Porota ve Spojených státech shledala v úterý čínskou technologickou firmu Huawei vinnou ze spiknutí za účelem krádeže obchodních tajemství a bankovního podvodu. Závažnějšího obvinění ze spiknutí za účelem vydírání, které se obvykle používá v případech organizovaného zločinu, ale porota firmu zprostila, píše agentura AP.