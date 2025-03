Děti na prvním místě, chlubil se Babiš na sítích. Dceři ve sněmovně hned zavěsil

“Vivi, já teď nemůžu.” Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na svých sociálních sítích pochlubil videem z Poslanecké sněmovny. Zatímco promlouval u řečnického pultíku, zavolala mu totiž dcera a Babiš to vyřešil poměrně jednoduše.

"A dvě procenta z roku 2026, pokud si to pamatuju, tak…," říkal zrovna předseda hnutí ANO ve sněmovně, když ho vyrušil mobil v kapse saka. Babiš se podíval na displej a místo toho aby hovor odmítl, řekl jen "pardon" a telefon si přiložil k uchu.

Ukázalo se, že politikovi volala jeho dcera Vivien. "Vivi, já teď nemůžu," řekl Babiš do telefonu a hned zavěsil. "Volala mi dcera, omlouvám se. No, takže… je to 17 miliard," pokračoval předseda hnutí ANO v řečnění.

Babiš později video zveřejnil na svých sociálních sítích s popiskem: "Volala mi dcera. Děti na prvním místě." Příspěvkem si některé své fanoušky získal, jiní ho naopak zkritizovali. "Správnej otec. Dceři se to musí vzít za každou cenu," napsal třeba jeden uživatel sociální sítě TikTok. "Krásná emoční manipulace svými nechytrými voliči," nesouhlasil jiný komentující.

Video, které na Instagramu a TikToku získalo stovky lajků, okomentovala i samotná Babišova dcera, se kterou u pultíku po telefonu krátce hovořil. Na příspěvek reagovala rozesmátým a dojatým emotikonem a srdíčky. Politik jí srdíčko v komentáři opětoval.

