Masakr, kdy Češi povraždili tisíce Němců, začali řešit žalobci. Objevil se nový nález

Video z místa postoloprtského masakru, kde nyní archeologové objevili kosterní pozůstatky (3. 10. 2026)
Největší evropská genocida před Srebrenicí. Tak řada historiků hodnotí 81 roků staré události z Postoloprt. Na přelomu května a června 1945 tam Češi podle expertů zavraždili tisícovky Němců, těl se ovšem našlo jen osm stovek. Kosterní pozůstatky nalezené nyní při stavbě rodinných domů v místech bývalých kasáren by to mohly změnit. Věc už řeší Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Z několika nízkých cihlových skeletů řadových domů se ozývají dva mužské hlasy. Přistavené auto s otevřenými dveřmi a pracovní ponožky schnoucí na vysokém oplocení pozemku v odpoledním slunci dávají tušit, že sobotní směna v rostoucím developerském projektu nazvaném „Obytná zóna Písečná“ je u konce.
Práce ale měly probíhat i v protějším rohu velké louky kousek od centra Postoloprt, kde až do roku 2017 stávala dragounská kasárna. Projekt místní společnosti Písky – J. Elsnic počítá, že v těchto místech má vzniknout několik rodinných dvojdomů. Ovšem od čtvrtka 1. října dělníci z firmy Lounská stavební čekají.
Když totiž velký nakladač začal odkrývat trávu a obnažovat první desítky centimetrů půdy, kde mají vyrůst základové desky novostaveb, musel jej dohlížející expert Vojtěch Peksa, zástupce ředitele Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, zastavit.
„Došlo k nálezu kosterních pozůstatků,“ konstatoval. Další detaily však novináři odmítl sdělit s tím, že prý věc předal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.
Zda je možné, že nalezené ostatky pocházejí z přelomu jara a léta 1945 a patří tedy obětem českého protiněmeckého řádění, nechtěl Peksa v pátek, den po citlivém objevu, naznačovat. Je to ale nicméně velmi pravděpodobné.
Jak v pondělí 5. října zjistil reportér, na případu už Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ) dělá. „Podání bylo doručeno dnešního dne,“ potvrdil Zdeněk Štěpánek, šéf VSZ.
Zároveň ale ještě nechtěl prozradit, jak bude justice s nálezem pracovat dál. „Aktuálně je toto podání vyhodnocováno za účelem stanovení dalšího postupu,“ doplnil ještě Štěpánek.
Reportér deníku Aktuálně.cz se v pondělí pokoušel oslovit firmu Lounská stavební, aby se zeptal na okolnosti kosterního nálezu. „Vím jen, že se tam našly nějaké kosti, to je tak všechno,“ oznámila žena na druhé straně linky. Stavbyvedoucí František Moroz telefon nezvedal. „Asi má nějaké jednání,“ informovala ještě žena ze sídla společnosti.
Postoloprtský masakr 1945
V pátek 25. května 1945 přišli do Postoloprt českoslovenští vojáci. Byli to vojáci z 1. čs. divize a následující den s nimi přišla skupina z Obranného bezpečnostního zpravodajství (OBZ). Úkolem této skupiny bylo obsadit kasárny ve městě. Jak obecní strážník Bohumil Marek, tak soudní úředník Egermajer se dali okamžitě do služeb OBZ a podávali informace, kdo z Němců má být potrestán.
Večer 27. května bylo místním Němcům oznámeno skrze veřejné bubnování, že se mají 28. května v šest hodin ráno dostavit na náměstí se třemi kilogramy zavazadel.
Ve výsledku se shromáždilo odhadem na 2400 místních Němců, kteří byli nahnáni do nově vzniklého internačního střediska. To vzniklo primárně v bažantnici v barácích někdejšího tábora pro židovské míšence.
Už 28. května 1945 nastaly první popravy. Jako první byla bez soudu popravena skupina 36 funkcionářů, spolupracovníků a kolaborantů s nacistickým režimem. Tito lidé byli popraveni přímo v bažantnici a museli si sami vykopat své hroby před popravou.
Z dobové zprávy pro ministra zahraničního obchodu Huberta Ripku: „Před kulomety byli Němci stavěni podle náhodného výběru, nikdy se nepořizoval seznam zastřelených, popraviště se vybíralo podle nálady velitelů. Nejvíce lidí bylo zastřeleno před nynější školou.“
Druhý den z rána byli vybíráni další Němci – zpravidla ženy –, aby postřílené oběti zahrabali. Často se stávalo, že tak ostatní pochovávali své příbuzné, přátele či známé. Navíc jsou doklady o tom, že tyto ženy byly i v průběhu zakopávání mrtvol často znásilňované.
Prováděné exekuce se netýkaly jen postoloprtských Němců, ale i Němců z blízkého okolí a neprováděly se jen v kasárnech, ale i na dalších místech ve městě.
I v Žatci byli vyzýváni všichni Němci ve věku od 14 do 65 let, aby se shromáždili na náměstí s tím, že byli následně odváděni do postoloprtského internačního střediska. Na začátku června 1945 šli do Postoloprt pěšky, poměry byly strašné.
Hrůzovláda trvala v Postoloprtech do poloviny června 1945, kdy popravy ustaly. Lidé z OBZ z města odešli. Zpráva pro ministra Ripku: „Události a zejména vraždy bez rozsudků působí na obyvatelstvo depresivně. Ví o tom celé město, školní děti procházejí místo, kde je největší hromadný hrob.“
Celkový počet obětí tohoto běsnění lze jen těžko odhadnout. Údaje se značně rozcházejí. Při exhumaci v roce 1947 bylo vyzdviženo celkem 763 mrtvol.
Největší problém byl hromadný hrob před školou. Byl špatně provedený. Šířil se z něj zápach. Vlivem prudkých dešťů se začaly objevovat kosti a lidé si o celé věci povídali.
Zdroj: publikace „Postoloprty v neklidných dobách“ historika Michala Pehra
Postoloprtský starosta Zdeněk Pištora (NK) v pátek 2. října novináři řekl, že i vzhledem k tomu, že areál bývalých dragounských kasáren není městským majetkem a už mnoho let patří místní rodině Elsniců, o hrůzném nálezu nic neví.
Je pravděpodobné, že po nynějším nálezu kosterních pozůstatků nařídí úřady rozsáhlejší archeologické sondy v lokalitě bývalých kasáren. Ty by mohly změnit výklad událostí z roku 1945.
Velká část postoloprtských obyvatel má totiž stále za to, že přímo ve vojenském kampusu u obvodových zdí v prostoru cvičných příkopů pro vojáky došlo „jen“ k několika vraždám a že hlavní masakr – popravy a zakládání mělkých masových hrobů – probíhaly jinde.
Česká justice se tedy nyní k místu postoloprtského masakru vrací po sedmnácti letech. Kriminalisté uzavřeli případ v roce 2009. Tehdy jako viníka minimálně tří vražd označili Bohuslava Marka.
Vyučeného ševce a obecního policistu, jenž se po osvobození sudetského města začal angažovat jako velitel revolučních gard. A stal se i velitelem kasáren, kde shromažďovali Němce z Postoloprt a Žatce.
Marek spolu se štábním kapitánem Vojtěchem Černým „velmi pravděpodobně“ nesli odpovědnost i za smrt dalších lidí během postoloprtské genocidy. Oba ale spravedlnosti unikli. Černý zemřel v roce 1991, Marek o 22 let dříve.