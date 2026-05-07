Spravedlnost i za mřížemi. Zástupce ombudsmana žádá změnu nerovných pravidel ve věznicích

Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm navrhl změnu některých pravidel ve věznicích. Týkají se například hygieny, návštěv dětí nebo samovazby. Předložil je v pracovní skupině, která se věnuje koncepci rozvoje vězenství do roku 2035, uvedla kancelář ve čtvrtek. Schormovými návrhy se pracovní skupina bude zabývat, v případě souhlasu by je mohla navrhnout k legislativní změně.
„Pravidla ve věznicích musí být především spravedlivá, srozumitelná a respektující lidskou důstojnost každého jednotlivce. Dnes ale vidíme, že některá opatření dopadají nepřiměřeně tvrdě – zejména na děti vězněných rodičů nebo na osoby bez dostatečných finančních prostředků,“ uvedl Schorm.
Například dnes mají různé skupiny vězněných lidí, tedy obvinění, odsouzení, chovanci, odlišná pravidla ohledně hygieny. Někdo může dostávat hygienické balíčky bez omezení, jiný ne. Podle návrhu by všichni měli mít stejnou možnost dostávat hygienické potřeby od svých blízkých. Podle zástupce ombudsmana to pomůže zlepšit hygienu i ušetřit peníze věznicím, které mají povinnost hygienické potřeby zajistit.
Zástupce ombudsmana poukazuje i na důležitost kontaktu mezi dětmi a rodiči, který pomáhá udržovat sociální vazby i návrat do společnosti. Pravidla pro návštěvy dětí jsou však nejednotná. V některých případech musí mít dítě při návštěvě vězně doprovod dospělého až do 18 let, jinde jen do 15 let. Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana proto navrhuje, aby pravidla byla stejná a přehledná pro všechny.
Změnu navrhuje i u samovazby, která patří k nejpřísnějším kázeňským trestům. Dnes může trvat až 20 dní. Zástupce ombudsmana navrhuje zkrátit maximální délku na 14 dní. U mladistvých ještě méně. Takové opatření podle zástupce ombudsmana odpovídá doporučením mezinárodních kontrolních orgánů a lépe chrání psychické zdraví lidí.
