Správce H-Systemu rozdělil domy na byty. Lidé budou o výkupu jednat bez Svatopluku

Každá z rodin, která bydlí v Horoměřicích ve svévolně dostavených bytech po zkrachovalé společnosti H-System, bude jednat o vykoupení svých domovů samostatně. Konkurzní správce Josef Monsport podal na katastrálním úřadě žádost, aby se domy právně rozdělily na bytové jednotky. Role Stavebního bytového družstva Svatopluk při vyjednávání tak bude značně omezená.

Stávající obyvatelé bytů budou nově vyjednávat s konkurzním správcem jednotlivě. Věřitelé si od tohoto kroku slibují, že se významně urychlí celé řízení. Pokud se rodina z jednoho bytu domluví se správcem na částce, kterou zaplatí, odkupu již nic bránit nebude. Dosud bylo nutné, aby se na dohodě shodl alespoň celý dům o čtyřech až osmi bytech, přičemž by jim byl prodán dům jako celek.

To však nebylo snadné i kvůli odlišným situacím, v jakých se sousedé nacházeli. Ať už šlo o to, jestli chtějí byt odkoupit, nebo zůstat jen v nájmu, nebo zdali mají dostatek peněz na takový převod, či si na to musí půjčit.

Každý je také ochotný zaplatit odlišnou částku. Řada rodin do bytu, který stále není jejich, už investovala značné peníze. Před více než dvaceti lety 1095 rodin zaplatilo zhruba miliardu korun společnosti H-System, která však záhy zkrachovala.

Část rodin založila bytové družstvo Svatopluk a rozhodla se bez souhlasu konkurzního správce rozestavěné domy svépomocí dostavět a v domech bydlí až dosud. Ačkoliv konkurzní správce Horoměřickým nabídl, že si mohou - podobně jako například lidé v jen pár kilometrů vzdálených Velkých Přílepech - byty z konkurzu odkoupit, oba tábory se rozcházely v částce, za kterou k tomu má dojít.

Loni Ústavní soud definitivně rozhodl, že konkurzní správce může lidi z bytů vystěhovat. Monsport však zatím k něčemu podobnému sáhnout nechce a raději by se se stávajícími obyvateli dohodl. To by po změně na katastrálním úřadu mohlo být snazší.

"Navíc prodej po jednotlivých bytech brání převzetí celého domu nebo všech domů najednou velkým realitním investorem, který by obratem udělal jednu věc - využil by rozsudku soudů a ty lidi by ihned vystěhoval a měl by krásných 60 volných bytů na prodej nebo pronájem za tržní ceny," vysvětluje Petr Pavel, předseda věřitelského výboru, který zastupuje zájmy věřitelů.

Doplatí na to nemajetní, obává se družstvo

Předsedu bytového družstva Svatopluk Martina Junka však postup konkurzního správce zaskočil, ačkoliv očekával, že k něčemu takovému může dojít. "Není to pro nás úplně pozitivní. Chtěli jsme postupovat jako celek z toho důvodu, že ne všichni na odkup budou mít," říká Junek.

"Bydlí tam i lidé starší 80 let. Pokud nedají dohromady peníze na to, aby si to mohli odkoupit, tak už ve svém věku od nikoho úvěr nedostanou," poznamenává Junek.

Ten plánoval, že si družstvo na odkup všech zbývajících bytů vezme půjčku, kterou si už předjednával u bank. "Lidé, kteří by měli méně peněz, by si pak formou splácení nájmu navyšovali svůj družstevní podíl, až by to po x letech umořili. U většiny z nich by to převzala další generace, která by měsíční splátky platila," vysvětluje Junek.

Jenže k tomu už pravděpodobně nedojde. Naopak role družstva Svatopluk bude nyní zcela upozaděná, neboť lidé budou s konkurzním správcem jednat samostatně.

Prodej by mohl začít na přelomu jara a léta

Pavel tak očekává, že by se celé vykoupení z konkurzu mohlo výrazně urychlit. S prodejem by se podle něj mohlo začít už na přelomu jara a léta. S tím, že se celý proces zrychlí, souhlasí i Junek. Obává se však, že kvůli tomu budou muset lidé zaplatit vyšší částku, než by bývali mohli, kdyby to celé odkoupilo družstvo Svatopluk.

To je navíc v areálu vlastníkem příjezdových cest a sítí, které kdysi vybudovalo. Nespadá tedy do konkurzu, v němž se majetek prodává. Zároveň však nepatří ani současným obyvatelům domu. Konkurzní správce by jim tak nemohl jejich vybudování odečíst od celkové ceny odkupu, jako tomu je třeba v případě střech, kterou si někteří budovali za své peníze.

"Správce bude muset s námi jako družstvem jednat o vyrovnání. Když si lidé od něj budou kupovat byt, tak to budou kupovat bez vodovodu, plynovodu, kanalizace, elektrických sítí a příjezdových cest. Tam je potřeba tuto věc ještě právně dořešit," říká Junek.

Částku určí znalecké posudky

Podstatné nyní bude vyhotovení znaleckých posudků. Zatím poslední byl vyhotoven v roce 2015 a stanovil cenu osmi bytových domů s šedesáti byty na zhruba 230 milionů korun včetně stavebních úprav v hodnotě 90 milionů, které provedli stávající obyvatelé domů. Tuto částku by jim konkurzní správce od celkové sumy odečetl. Jenže ceny na trhu s nemovitostmi v posledních letech skokově rostou, aktuální hodnota domů v Horoměřicích tak může být výrazně vyšší.

Momentálně se tak pracuje na nových znaleckých posudcích. Ty navíc nebudou určovat celkovou hodnotu všech osmi bytových domů dohromady, ale jednotlivých bytů v nich. Za tuto částku - po odečtení peněz, které už do bytu investovali - bude pak současným obyvatelům byt nabídnut k odkoupení.

Za kolik to bude, však není v tuto chvíli zřejmé. "Ke konkrétním cenám, jakož i k podrobným podmínkám zpeněžování, se v tuto chvíli blíže nelze vyjádřit," říká Pavel.

Právě nesouhlas s cenou byl dosud komplikací, která odkupu bránila. Horoměřickým se nelíbí, že ceny domů vzhledem k situaci na realitním trhu dál rostou, zatímco částka, kterou do nemovitostí před lety investovali, zůstává stejná. Junek proto navrhuje jiné řešení.

"Kdysi jsme si udělali posudek, který vzal tehdejší tržní cenu a cenu majetku, který jsme dostavěli. Podle něj naše dostavba tvořila 85 procent celkové ceny. Myslím si, že by bylo spravedlivé, kdyby se to dneska zohlednilo a vzala se současná tržní cena a těch 85 procent se z ní odečetlo," říká Junek.

Něco takového však už Monsport v minulosti odmítl. Mimo jiné argumentuje i tím, že zastupuje zájmy i jiných klientů H-Systemu, kteří stejně jako Horoměřičtí přišli kvůli podvodu této firmy o peníze, a navíc nemají ani domy. Čím více se v konkurzu získá peněz, tím více se jich pak dostane k věřitelům. Kdyby Horoměřickým takto slevil, připravil by o peníze mimo jiné i další tisícovku rodin.