Trikem vztyčil na Putina prostředníček a s ním tisíce lidí. Nastupuje k premiérovi

“Je to něco, jako když se ráno podíváš na předpověď počasí a víš, co se děje. Stejně tak by měla fungovat strategická komunikace státu, informovat o tom, co důležitého se děje,” říká Jozef Dobrík, který je novým kreativním ředitelem strategické komunikace vlády.

Spotlight Aktuálně.cz - Dodo Dobrík | Video: Tým Spotlight