Novinářka o ruské síti vlivu: Roli v ní měli čeští politici, platit se asi nenechali

“V Česku se podařilo odhalit některé předávky peněz a jména jednotlivých politiků byla předána tajným službám v daných zemích,” říká novinářka Zdislava Pokorná ke zprávě BIS, na základě které česká vláda zařadila na sankční seznam zpravodajský web Voice of Europe, protože se jeho prostřednictvím snažilo Rusko ovlivňovat evropské volby. Svou roli ve vlivové síti přitom sehráli i politici v Česku.

"Je to velká zpráva, ale zatím nevíme, jakých politiků se celá akce týká," upozorňuje Pokorná na fakt, že na sankčním seznamu se objevili i dva ukrajinští politici a podnikatel. Ti spolupracovali s krajně pravicovými politiky po celém území Evropské unie a jedním z jejich cílů bylo ovlivnit i evropské volby. "Další věc je, že tady šířili proruské narativy," vysvětluje novinářka.

Dva muži, kteří v kauze sehráli hlavní roli, jsou Ukrajinci Viktor Medvedčuk a Arťom Marčevský. "Medvedčuk je dlouhodobě spojený s Vladimirem Putinem. Dokonce šel i za kmotra jeho dceři a ve veřejných prostředcích před více jak 10 lety Medvedčuka veřejně chválil a říkal, že takové lidi na Ukrajině by právě ruský režim potřeboval," vysvětluje Pokorná, podle které není problém jen to, že stojí v pozadí proruského webu, ale pravděpodobně financoval i konkrétní politiky.

Novinářka popisuje, jak stránce napojené na ruskou síť vlivu poskytovali rozhovory i čeští politici, jako například bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, expremiér Jiří Paroubek nebo bývalý prezident Václav Klaus. "Nikdo si na nic nepamatuje, kdo s nimi rozhovor dělal, a vůbec neví, co to vlastně bylo za server. Až dokud se to nedozvěděli právě od vlády Petra Fialy," tvrdí Pokorná, ale dodává, že podle poznatků kontrarozvědky Medvedčuk s Marčevským české politiky neplatili.

